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Siegfried Mureşan: Europarlamentarul Daniel Buda este noul şef al Delegaţiei României din cadrul Grupului PPE

Z.B.
Politică / 1 iulie, 12:54

Siegfried Mureşan: Europarlamentarul Daniel Buda este noul şef al Delegaţiei României din cadrul Grupului PPE

Europarlamentarul Daniel Buda este noul şef al delegaţiei României din cadrul Grupului PPE, a anunţat, miercuri, Siegfried Mureşan, pe pagina sa de Facebook.

„Sunt convins că Daniel Buda va conduce foarte bine delegaţia noastră. Vom continua să lucrăm eficient împreună în cadrul Grupului PPE şi al Parlamentului European. Până acum, Daniel Buda a fost foarte activ în apărarea fermierilor români şi a fondurilor de coeziune pentru România. Vom lucra în continuare foarte strâns pentru a ne asigura că şi în următorii ani vom reuşi să obţinem cât mai multe fonduri din bugetul Uniunii Europene pentru autorităţile locale, pentru fermierii români şi pentru dezvoltarea României. Vom lucra cu celelalte delegaţii din Partidul Popular European pentru a genera majorităţi pentru decizii favorabile României', a scris europarlamentarul pe platforma de socializare.

El a precizat că delegaţia europarlamentarilor PNL din Grupul PPE a decis să îl înlocuiască la şefia delegaţiei române pe Rareş Bogdan cu Daniel Buda, potrivit postării sale de pe Facebook.

„Astăzi am pus în aplicare această decizie prin notificarea Grupului PPE. Daniel Buda a fost primit în această dimineaţă în cadrul Grupului în calitate de nou şef al Delegaţiei României. Din delegaţia României la Grupul PPE fac parte toţi europarlamentarii PNL şi UDMR. Copreşedinte al delegaţiei, din partea UDMR, este Iuliu Winkler, a cărui activitate în Parlamentul European o apreciez în mod deosebit”, a adăugat Mureşan pe pagina sa de Facebook.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 01.07.2026, 13:06)

    nu interesează pe nimeni ce gay are ce alt gay ca și șef de cabinet !

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    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

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