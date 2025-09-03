Siegfried Mureşan: George Simion şi AUR sprijină Rusia înainte de alegerile din Moldova

Europarlamentarul Siegfried Mureşan a declarat că lideri AUR şi politicieni susţinuţi de gruparea pro-rusă Şor au participat la un eveniment la Chişinău organizat de eurosceptici radicali.

Potrivit lui Mureşan, „Partidul AUR, condus de George Simion, se poziţionează ca pro-rus şi desfăşoară o campanie antieuropeană înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova. George Simion a declarat explicit că «trebuie să strângem 100.000 de voturi ca Maia Sandu să piardă alegerile», deşi preşedinta Sandu a fost esenţială în susţinerea parcursului european al Moldovei şi în rezistenţa faţă de agresiunea rusă”.

Mureşan a mai precizat că liderii AUR promovează pe reţelele sociale dezinformări şi manipulări similare celor difuzate de Federaţia Rusă şi că acţiunile lor sunt împotriva intereselor României şi a românilor, sprijinind indirect Rusia în raport cu Moldova.