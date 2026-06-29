Siegfried Mureşan: Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13, incapabil să câştige încrederea pentru România

Uniunea Europeană nu va uita niciodată că Partidul Social Democrat, sub conducerea premierului Sorin Grindeanu, a încercat să legalizeze corupţia politică prin OUG 13, a declarat, luni, europarlamentarul Siegfried Mureşan, propus premier de PNL, USR şi UDMR, potrivit unei postări pe Facebook a acestuia.

"Încrederea la nivel european se câştigă doar prin fapte. Niciodată doar prin vorbe. Uniunea Europeană nu va uita niciodată că Partidul Social Democrat, sub conducerea premierului Sorin Grindeanu, a încercat să legalizeze corupţia politică prin OUG 13. Imaginile cu sutele de mii de oameni care au ieşit în stradă pentru apărarea valorilor europene, a regulilor şi a statului de drept vor rămâne întipărite pentru foarte mult timp în mintea partenerilor europeni", a scris Mureşan, potrivit unei postări pe Facebook a acestuia.

Potrivit acestuia, "un alt moment de neîncredere a fost întârzierea la implementarea PNRR, fuga de reforme şi deficitul de 9,3% al lui Marcel Ciolacu, cu Sorin Grindeanu membru al Guvernului", potrivit aceleiaşi postări.

"Încrederea a fost recâştigată în ultimul an prin rezultate, prin faptul că Guvernul României, în acest an, a făcut ce a promis, a oprit risipa şi şi-a respectat angajamentele din PNRR. Dovadă faptul că cererea de plată 4 din PNRR a fost adoptată imediat şi integral. Sorin Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13, incapabil să câştige încrederea pentru România", a mai scris Siegfried Mureşan, potrivit postării sale de pe Facebook.