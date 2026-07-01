Siegfried Mureşan susţine că acordul pentru Guvern depinde de priorităţi, nu de funcţii

Vicepreşedintele PNL Siegfried Mureşan, propus de PNL, USR şi UDMR pentru funcţia de premier, afirmă, miercuri, că un acord pentru noul Guvern şi noul prim-ministru este mai uşor de realizat dacă există un numitor comun în privinţa priorităţilor României, potrivit unei postări pe Facebook a acestuia.

”Un acord pentru noul Guvern şi noul prim-ministru este mai uşor de realizat dacă există un numitor comun în privinţa priorităţilor României. Discuţiile trebuie să înceapă de la urgenţele României şi de la cine este dispus să îşi asume soluţionarea lor într-o guvernare proeuropeană. Noi, Partidul Naţional Liberal, suntem, dispuşi să ni le asumăm”, a scris, miercuri, pe Facebook, Siegfried Mureşan, potrivit postării sale.

Acesta afirmă că şi USR şi UDMR, „două partide serioase, îşi vor asuma aceste reforme”, se arată în mesajul transmis de liberal pe Facebook.

„Să vedem dacă şi PSD îşi doreşte să fie parte a acestor măsuri. În mod cert, vorbind de o guvernare proeuropeană, nu putem avea niciun numitor comun cu partidele extremiste şi antieuropene din Parlament. Abia după ce cădem de acord asupra acestor urgenţe şi asupra soluţionării lor, putem discuta despre componenţa Guvernului”, a mai transmis liberalul, conform postării sale.

Acesta este de părere că „discuţiile despre persoane şi funcţii trebuie să fie mereu ultimele, nu cele care ne blochează”, se arată în mesajul publicat de Siegfried Mureşan pe Facebook.