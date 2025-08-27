Siegfried Mureşan: Vizita liderilor europeni la Chişinău marchează o vară de reuşite în relaţia UE - Republica Moldova

Vizita preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, şi a premierului Poloniei, Donald Tusk, la Chişinău încununează o vară plină de reuşite în relaţia Uniunea Europeană - Republica Moldova, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureşan, într-un comunicat oficial.

Potrivit acestuia, vizita celor trei lideri europeni reprezintă un mesaj puternic de sprijin şi unitate în condiţiile în care Rusia şi-a intensificat acţiunile de destabilizare înaintea alegerilor parlamentare din toamnă. „Acţiunile tot mai frecvente şi mai agresive ale Rusiei trebuie înţelese şi ca o reacţie de iritare la succesele obţinute în această vară în relaţia UE - Moldova”, a subliniat Mureşan.

El a amintit principalele realizări recente: primul Summit UE - Republica Moldova din 4 iulie, unde a fost reiterat sprijinul pentru procesul de aderare şi a fost anunţată debursarea prefinanţării de 270 milioane de euro din Planul de Creştere de 1,9 miliarde euro; majorarea cotelor de export pentru produsele moldoveneşti precum prune, struguri, mere şi cireşe; precum şi aderarea Republicii Moldova la programul european „Europa Creativă”.

„Toate aceste realizări se datorează atât sprijinului liderilor europeni, cât şi eforturilor conducerii Republicii Moldova, în frunte cu preşedinta Maia Sandu, care au folosit lunile de vară pentru a accelera drumul european al ţării. (...) Nu poate Rusia să manipuleze şi să şantajeze Republica Moldova cât poate Uniunea Europeană să ajute Republica Moldova!”, a mai transmis europarlamentarul.