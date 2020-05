In atentia d-lui Vicepresedinte Gabriel Gradinescu,

Referitor la scrisoarea dvs nr.4617/13.05.2020, receptionata astazi 14 mai 2020, va comunicam urmatoarele:

Sedintele Consiliului de supraveghere, convocate in mod statutar si legal de presedintele legal al Consiliului, respective dl. Szabo Stefan, sunt boicotate systematic si blocate de catre gruparea condusa de Fratila Constantin- supraveghetor in compatibil conform Actului constitutive si a legislatiei pendinte - grupare care organizeaza in mod illegal si nestatutar sedinte paralele emitand hotarari ilegale, inducand in eroare investitorii.

Aceasta situatie se datoreaza urmatoarelor evenimente:

1.In mod ilegal, prin Decizia nr.558/2020, sfidand prevederile art.153.9 alin (3) din Legea 31/1990 republicata, ASF a decis ca Marius Moldovan si Crinel Valer Andanut sa dea rapoarte curente la BVB, atributie exclusiva a Directoratului conform legii;

2. Decizia ASF nr.558/2020 a fost atacata in justitie conform Dosarului nr.2036/2/2020 la Curtea de Apel Bucuresti;

3. Dvs. ignorati decretele prezidentiale aferente starii de urgent si Decizia ICCJ nr.24/2017 care au prelungit valabilitatea avizelor Directoratului care expirau in 19 aprilie 2020;

4. Dvs.ignorati Hotararea Tribunalului Brasov nr.307/08.04.2020 prin care hotarirea ilegala de numire a lui Andanut Crinel Valer ca presedinte de consiliu a fost suspendata de instanta de judecata si deci aceasta persoana nu este presedinte legal de consiliusi conform legii nici nu poate face rapoarte curente;

5.Dvs.ignorati Hotararea nr.322/06.05.2020 a Tribunalului Brasov prin care au fost suspendate toate hotararile ilegale al asa-zisului consiliu de supraveghere prin care s-au schimbat comitetele consiliului, regulamentul de functionare al consiliului, etc;

6.Dvs.ignorati hotararea Consiliului de Supraveghere din 23 apriliea.c. prin care s-a reconfirmat hotararea de numire a Directoratului din 15 ianuarie 2020 si v-a fost remisa din nou documentatia de avizare a vechiului directorat compus din Mihai Fercala, Iulian Stan si Stefan Szitas;

7.In mod illegal ati primit o documentatie de avizare a unui directorat ilegal, emisa din afara societatii, contrar prevederilor din Regulamentul ASF nr.1/2019 si ati programat peresoane pentru interviu inainte ca instantele sa se pronunte in Dosarul nr.1889/2/2020 si dosarul nr.1836/2/2020, ambele aflate pe rolul Curtii de Apel Bucuresti si chiar inainte ca ASF sa raspunda in mod legal si in termenele legale la plangerile prealabile aferente Deciziilor ASF nr.525 si 526/2020;

8.Dvs.ati ignorant si ati indus in eroare investitorii incercand a falsifica hotararile adunarii generale a actionarilor din 28 aprilie 2020 si ati interzis Directoratului legal in functiune de a face rapoarte curente la Bursa de Valori Bucuresti, incalcand flagrant legislatia, incalcand autoritatea de lucru judecat in aceasta speta si ati permis celor doi supraveghetori-Crinel Valer Andanut si Moldovan Marius sa dea raporte ilegale, incorecte la Bursa de Valori Bucuresti, falsificand rezultatele voturilor exprimate, arogandu-va dreptul de a decide in locul instantelor competente;

9. In situatia prezentata mai sus, intreaga responsabilitate pentru bulversarea complete a actului de administrare a SIF Transilvania SA va revine in exclusivitate, avand in vedere ca administrare a societatii revine in exclusivitate Directoratului. Consiliul de Supraveghere doar supravegheaza societatea si o reprezinta doar in relatia cu Directoratul, neavand atributii executive conform, art.153.1, art.153.3 si art.153.9 alin (3) din Legea 31/90;

10. Avand in vedere ca a fost contestata in instant inclusive decizia ASF de suspendare a tranzactionarii actiunilor, suspendare ilegala si determinata de deciziile contradictorii si ilegale adoptate de ASF privind hotararile adunarii generale a actionarilor din data de 28 aprilie 2020, noi, semnatarii acestei scrisori,consideram ca nu sunt indeplinite niciun fel de conditii ca actiunile SIF Transilvania sa ramana suspendate de la tranzactionare, aducandu-se grave prejudicii actionarilor, manipulandu-se foarte grav imaginea societatii, manipulare care a determinat scaderea grava a preturilor de tranzactionare a acestor actiuni, aducand noi prejudicii actionarilor, prejudicii pentru care sunteti direct raspunzatori prin bulversarea actului de administrare a societatii;

11. Subsemnatii va cerem a dispun reluarea de indata a tranzactionarii actiunilor, conform multiplelor cereri adresate de actionarii societatii, cereri ce au fost depuse si in dosarele de la instantele care judeca anularea deciziilor de suspendare a tranzactionarii. Prezentul raspunsva fi afisat pe site-ul societatii deoarece dvs.ati interzis conducerii executive de a face rapoarte curente. Ca atare va rugam a decide in consecinta asumandu-va in totalitate responsabilitatea.

12. Va cerem in mod imperativ, de urgenta, in spiritual respectarii prevederilor din legea societatilor,sa dispuneti de indata oprirea publicarii de rapoarte curente la Bursa de Valori Bucuresti semnate in mod illegal si abuziv de cei doi membri ai Consiliului de Supravegherea sa cum i-ati imputernicit sfidand legea.

14 mai 2020.

ec.Szabo Stefan- Presedinte legal al Consiliului,

jr.Carapiti Dumitru-Vicepresedinte legal,

prof.univ.dr. ec.Lutac Gheorghe -Membru,