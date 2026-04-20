Simion: ”AUR va depune propria moţiune de cenzură împotriva guvernului”

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat luni că parlamentarii formaţiunii vor depune 'propria moţiune de cenzură' împotriva actualului Guvern şi că AUR îşi doreşte organizarea de alegeri anticipate, informează Agerpres.

Potrivit liderului AUR, mesajul adresat actualei coaliţii este 'să dea dovadă de maturitate'.

'E nevoie de reconciliere naţională, e nevoie de responsabilitate şi e nevoie de o schimbare. (...) Poziţia AUR exprimată în ultimele săptămâni şi în ultimele luni rămâne la fel. Ne dorim întoarcerea la democraţie, întoarcerea la voinţa poporului român, ne dorim alegeri anticipate care cu siguranţă vor arăta o altă arhitectură politică', a afirmat Simion.

El a precizat că AUR 'va vota eventuale moţiuni de cenzură'.

'Dacă, până la urmă, PSD opreşte baletul putere-opoziţie şi se decide să îl demită pe Ilie Bolojan, vrem să ştim care sunt următorii paşi. Că dacă pleacă Ilie Bolojan şi vine o altă copie, poate mai palidă, poate mai puţin încruntată, nu va ajuta ca poporul român să o ducă mai bine. Nu ne va ajuta pe noi, AUR, să atingem pacea socială şi reconcilierea dorită. Trebuie să vedem care sunt paşii următori Îi aşteptăm pe toţi la dialog. Suntem deschişi să discutăm transparent, public', a adăugat Simion.

Referindu-se la moţiunea de cenzură anunţată de senatorul PACE - Întâi România, Ninel Peia, Simion a afirmat: 'Nu ştiu despre ce moţiune a grupului PACE este vorba, pentru că singura moţiune a opoziţiei este cea anunţată de AUR pentru luna mai şi nu există altundeva 20 de semnături sau 30 de semnături la care cei 90 de parlamentari AUR care să achieseze. Mi se par demersuri amatoriale. Şi ar fi bine, inclusiv în opoziţie şi, la putere, să ne profesionalizăm, să învăţăm, să îi respectăm pe cei care sunt în poziţia de a anunţa moţiuni de cenzură şi să nu ne aruncăm cu capul înainte, făcând gafe. Ori, poate şi-au dorit unii şi alţii să absolve PSD de vina căderii acestui Guvern. Dacă vrea PSD-ul să cadă acest guvern, să cadă şi să-şi asume acest lucru, chiar dacă nu arată foarte bine la Bruxelles'.

Simion a susţinut că 'actuala coaliţie duce România în prăpastie'.

'Fiind o criză politică abia la început, vom prezenta, probabil zilnic, întregii societăţi româneşti soluţiile AUR. Au de suferit românii. Am ajuns într-un punct critic, iar situaţia ţării este dramatică. Noi alegem să rămânem alături de poporul român. Criticăm în termenii cei mai duri exprimările pe care Nicuşor Dan le-a avut în ultima săptămână faţă de AUR şi faţă de o parte importantă a românilor care ne susţin, ne-au acordat votul lor, ne vor acorda votul lor şi pe viitor. Nu este o poziţie demnă de preşedinte. Nicuşor Dan îşi depăşeşte atribuţiile. Şi tocmai de aceea şi poziţii ca ale dumnealui, şi poziţii ca ale preşedintelui Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, nu considerăm că le fac cinste. Această coaliţie toxică pentru România o să sfârşească. E o problemă de zile, e o problemă de săptămâni. AUR nu este unealta unora şi altora şi nu ne vom implica în certurile iresponsabile dintre ei', a transmis Simion.

Întrebat dacă AUR ar susţine o eventuală moţiune de cenzură iniţiată de PSD, Simion a răspuns: 'Nu sunt convins că domnul Zamfir (n.r. liderul senatorilor PSD) va depune o moţiune de cenzură. Dar să sărim aşa când vrea PSD, nu e în caracterul meu'.

El a anunţat că AUR va depune în această săptămână două proiecte legislative: unul privind evitarea 'preluării ostile a companiilor de stat', iar altul care propune ca statul să păstreze un prag de două treimi din acţiunile companiilor strategice şi, acolo unde nu mai deţine acest procent, să beneficieze de 'votul de aur'.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat luni că dacă premierul Ilie Bolojan nu va ţine cont că Guvernul şi-a pierdut majoritatea şi nu poate funcţiona fără o majoritate parlamentară, depunerea unei moţiuni de cenzură de către PSD e un fapt posibil.

'Astăzi, Partidul Social Democrat va lua decizia. Este previzibilă. (...) Dacă domnul prim-ministru Ilie Bolojan nu va ţine cont de faptul că acest guvern şi-a pierdut majoritatea şi nu poate funcţiona fără o majoritate parlamentară, noi excludem, a spus-o preşedintele Grindeanu, excludem susţinerea unui guvern minoritar. Ca atare, depunerea unei moţiuni de cenzură de către PSD e un fapt posibil', a afirmat Daniel Zamfir la Parlament.

Senatorul PACE - Întâi România Ninel Peia a anunţat, pe 15 aprilie, deschiderea listei de semnături pentru moţiunea de cenzură intitulată 'Progresismul ucide România - Guvernul Bolojan a adus foamea şi frigul în casele românilor!'.

Structurată în zece puncte, moţiunea critică Programul SAFE, închiderea minelor de cărbuni, Acordul MERCOSUR, gestionarea resurselor de gaze din Marea Neagră, 'dezindustrializarea forţată', preţul energiei, lipsa susţinerii microîntreprinderilor româneşti, 'distrugerea sistematică a capitalului românesc', 'tranzacţionarea suveranităţii' şi 'asasinarea' puterii de cumpărare a românilor.

Pentru iniţierea unei moţiuni de cenzură este necesară susţinerea a cel puţin 116 senatori şi deputaţi.