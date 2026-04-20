Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Simion: ”AUR va depune propria moţiune de cenzură împotriva guvernului”

S.B.
Politică / 20 aprilie, 17:48

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat luni că parlamentarii formaţiunii vor depune 'propria moţiune de cenzură' împotriva actualului Guvern şi că AUR îşi doreşte organizarea de alegeri anticipate, informează Agerpres.

Potrivit liderului AUR, mesajul adresat actualei coaliţii este 'să dea dovadă de maturitate'.

'E nevoie de reconciliere naţională, e nevoie de responsabilitate şi e nevoie de o schimbare. (...) Poziţia AUR exprimată în ultimele săptămâni şi în ultimele luni rămâne la fel. Ne dorim întoarcerea la democraţie, întoarcerea la voinţa poporului român, ne dorim alegeri anticipate care cu siguranţă vor arăta o altă arhitectură politică', a afirmat Simion.

El a precizat că AUR 'va vota eventuale moţiuni de cenzură'.

'Dacă, până la urmă, PSD opreşte baletul putere-opoziţie şi se decide să îl demită pe Ilie Bolojan, vrem să ştim care sunt următorii paşi. Că dacă pleacă Ilie Bolojan şi vine o altă copie, poate mai palidă, poate mai puţin încruntată, nu va ajuta ca poporul român să o ducă mai bine. Nu ne va ajuta pe noi, AUR, să atingem pacea socială şi reconcilierea dorită. Trebuie să vedem care sunt paşii următori Îi aşteptăm pe toţi la dialog. Suntem deschişi să discutăm transparent, public', a adăugat Simion.

Referindu-se la moţiunea de cenzură anunţată de senatorul PACE - Întâi România, Ninel Peia, Simion a afirmat: 'Nu ştiu despre ce moţiune a grupului PACE este vorba, pentru că singura moţiune a opoziţiei este cea anunţată de AUR pentru luna mai şi nu există altundeva 20 de semnături sau 30 de semnături la care cei 90 de parlamentari AUR care să achieseze. Mi se par demersuri amatoriale. Şi ar fi bine, inclusiv în opoziţie şi, la putere, să ne profesionalizăm, să învăţăm, să îi respectăm pe cei care sunt în poziţia de a anunţa moţiuni de cenzură şi să nu ne aruncăm cu capul înainte, făcând gafe. Ori, poate şi-au dorit unii şi alţii să absolve PSD de vina căderii acestui Guvern. Dacă vrea PSD-ul să cadă acest guvern, să cadă şi să-şi asume acest lucru, chiar dacă nu arată foarte bine la Bruxelles'.

Simion a susţinut că 'actuala coaliţie duce România în prăpastie'.

'Fiind o criză politică abia la început, vom prezenta, probabil zilnic, întregii societăţi româneşti soluţiile AUR. Au de suferit românii. Am ajuns într-un punct critic, iar situaţia ţării este dramatică. Noi alegem să rămânem alături de poporul român. Criticăm în termenii cei mai duri exprimările pe care Nicuşor Dan le-a avut în ultima săptămână faţă de AUR şi faţă de o parte importantă a românilor care ne susţin, ne-au acordat votul lor, ne vor acorda votul lor şi pe viitor. Nu este o poziţie demnă de preşedinte. Nicuşor Dan îşi depăşeşte atribuţiile. Şi tocmai de aceea şi poziţii ca ale dumnealui, şi poziţii ca ale preşedintelui Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, nu considerăm că le fac cinste. Această coaliţie toxică pentru România o să sfârşească. E o problemă de zile, e o problemă de săptămâni. AUR nu este unealta unora şi altora şi nu ne vom implica în certurile iresponsabile dintre ei', a transmis Simion.

Întrebat dacă AUR ar susţine o eventuală moţiune de cenzură iniţiată de PSD, Simion a răspuns: 'Nu sunt convins că domnul Zamfir (n.r. liderul senatorilor PSD) va depune o moţiune de cenzură. Dar să sărim aşa când vrea PSD, nu e în caracterul meu'.

El a anunţat că AUR va depune în această săptămână două proiecte legislative: unul privind evitarea 'preluării ostile a companiilor de stat', iar altul care propune ca statul să păstreze un prag de două treimi din acţiunile companiilor strategice şi, acolo unde nu mai deţine acest procent, să beneficieze de 'votul de aur'.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat luni că dacă premierul Ilie Bolojan nu va ţine cont că Guvernul şi-a pierdut majoritatea şi nu poate funcţiona fără o majoritate parlamentară, depunerea unei moţiuni de cenzură de către PSD e un fapt posibil.

'Astăzi, Partidul Social Democrat va lua decizia. Este previzibilă. (...) Dacă domnul prim-ministru Ilie Bolojan nu va ţine cont de faptul că acest guvern şi-a pierdut majoritatea şi nu poate funcţiona fără o majoritate parlamentară, noi excludem, a spus-o preşedintele Grindeanu, excludem susţinerea unui guvern minoritar. Ca atare, depunerea unei moţiuni de cenzură de către PSD e un fapt posibil', a afirmat Daniel Zamfir la Parlament.

Senatorul PACE - Întâi România Ninel Peia a anunţat, pe 15 aprilie, deschiderea listei de semnături pentru moţiunea de cenzură intitulată 'Progresismul ucide România - Guvernul Bolojan a adus foamea şi frigul în casele românilor!'.

Structurată în zece puncte, moţiunea critică Programul SAFE, închiderea minelor de cărbuni, Acordul MERCOSUR, gestionarea resurselor de gaze din Marea Neagră, 'dezindustrializarea forţată', preţul energiei, lipsa susţinerii microîntreprinderilor româneşti, 'distrugerea sistematică a capitalului românesc', 'tranzacţionarea suveranităţii' şi 'asasinarea' puterii de cumpărare a românilor.

Pentru iniţierea unei moţiuni de cenzură este necesară susţinerea a cel puţin 116 senatori şi deputaţi.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 18:05)

    Cioroiu se crede mare politician!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 18:21)

    Deci asta a foat manevra!Asria o depun si ceilalti o voteaza!

    Asa ca la PSd,nici usturoi n-au mancat,nici gura nu le miroase!Oare? 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

20 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

20 aprilie
Ediţia din 20.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb