Sindicatele din industria de apărare, aeronautică şi navală vor protesta în faţa Ministerului Economiei

Sindicaliştii din Alianţa Sindicatelor din industria de apărare, aeronautică şi navală vor protesta, joi, în faţa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, între orele 11:00-13:00.

Aceştia sunt nemulţumiţi de: lipsa contractelor şi a comenzilor; de aprobarea bugetelor la sfârşitul lunii octombrie, care afectează negocierea CCM; investiţii şi angajările pentru 2025; situaţia societăţilor Şantierul Naval Damen Mangalia, Automecanica Moreni, Electromecanica Ploieşti, UM Sadu, METROM Braşov; de lipsa pulberilor, componentelor, capselor pentru muniţie, explozibililor de mare putere; de lipsa de atractivitate pentru tineri, specialişti, forţă calificată.

Protestatarii acuză, totodată, refuzul unui dialog deschis, transparent, constructiv al ministrului Radu Miruţă cu sindicatele din Apărare.