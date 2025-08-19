SIPEX, cifră de afaceri de 156 milioane lei în S1 2025 susţinută de rezilienţa canalului de vânzare Retail

SIPEX, unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale şi finisaje pentru construcţii din România, listat la Bursa de Valori Bucureşti în piaţa AeRO (simbol bursier SPX), cu activitate de 28 de ani în acest domeniu, anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, rezultatele financiare pentru primul semestru al anului 2025. Compania a înregistrat o cifră de afaceri de 156 milioane lei, similar cu nivelul din anul 2024, într-un context economic marcat de ajustări în canalul B2B, dar cu o evoluţie pozitivă în canalul Retail, care a înregistrat o creştere de 2% a vânzărilor.

Irinel Gheorghe, CEO SIPEX:

„Rezultatele obţinute în primul semestru al anului 2025 confirmă capacitatea noastră de adaptare şi reacţie rapidă la dinamica pieţei. După un prim trimestru marcat de provocări, performanţa din trimestrul al doilea a compensat scăderea anterioară. Am continuat să prioritizăm consolidarea poziţiei în piaţă şi am gestionat cu succes provocările generate de schimbările fiscale şi deficitul de forţă de muncă. Astfel, în primele şase luni ale anului am înregistrat o cifră de afaceri de 156 milioane lei şi un profit net de 2,2 milioane lei. Ne concentrăm pe extinderea portofoliului de produse destinate lucrărilor edilitare, pentru infrastructura spitalicească şi rutieră, şi explorăm totodată noi oportunităţi pentru dezvoltarea afacerii şi creştere sustenabilă.”

Sursa citată precizează:

„Vânzările din canalele B2B şi Retail care cumulează peste 99% din vânzări au înregistrat o evoluţie mixtă în primul semestru din 2025. Canalul Retail a avut un avans de 2,3%, în timp ce canalul B2B a fost marcat de o temperare a cererii, şi astfel a înregistrat o scădere a vânzărilor de 5,9% comparativ cu primul semestru din 2024.

Elemente cheie ale contului de profit şi pierdere şi ale bilanţului pentru S1 2025 comparativ cu S1 2024:

-Veniturile din exploatare au atins 159,6 milioane lei, în scădere uşoară cu 1,1%, ca urmare a diminuării vânzărilor în canalul B2B.

-Cheltuielile de exploatare au totalizat 156 milioane lei, marcând o uşoară scădere de 0,5%. Deşi costurile cu mărfurile, care reprezintă 82% din total, s-au redus cu aproape 2%, această diminuare nu a fost suficientă pentru a contrabalansa presiunile generate de creşterea cheltuielilor salariale şi fiscale.

-Compania a înregistrat un profit brut de 3,8 milioane lei, în scădere cu 19,6%, rezultat influenţat în principal de scăderea vânzărilor şi de creşterea cheltuielilor cu personalul.

-Profitul net înregistrat este de aproximativ 2,2 milioane lei.

-Activele totale au ajuns la aproximativ 144,8 milioane lei, în creştere cu 8% faţă de începutul anului;

-Datoriile totale se ridică la 59,7 milioane lei, în creştere cu 25,5%, ca urmare a creşterii datoriilor pe termen scurt”.