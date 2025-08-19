Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

SIPEX, cifră de afaceri de 156 milioane lei în S1 2025 susţinută de rezilienţa canalului de vânzare Retail

M.P.
Piaţa de Capital / 19 august, 08:46

SIPEX, cifră de afaceri de 156 milioane lei în S1 2025 susţinută de rezilienţa canalului de vânzare Retail

SIPEX, unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale şi finisaje pentru construcţii din România, listat la Bursa de Valori Bucureşti în piaţa AeRO (simbol bursier SPX), cu activitate de 28 de ani în acest domeniu, anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, rezultatele financiare pentru primul semestru al anului 2025. Compania a înregistrat o cifră de afaceri de 156 milioane lei, similar cu nivelul din anul 2024, într-un context economic marcat de ajustări în canalul B2B, dar cu o evoluţie pozitivă în canalul Retail, care a înregistrat o creştere de 2% a vânzărilor.

Irinel Gheorghe, CEO SIPEX:

„Rezultatele obţinute în primul semestru al anului 2025 confirmă capacitatea noastră de adaptare şi reacţie rapidă la dinamica pieţei. După un prim trimestru marcat de provocări, performanţa din trimestrul al doilea a compensat scăderea anterioară. Am continuat să prioritizăm consolidarea poziţiei în piaţă şi am gestionat cu succes provocările generate de schimbările fiscale şi deficitul de forţă de muncă. Astfel, în primele şase luni ale anului am înregistrat o cifră de afaceri de 156 milioane lei şi un profit net de 2,2 milioane lei. Ne concentrăm pe extinderea portofoliului de produse destinate lucrărilor edilitare, pentru infrastructura spitalicească şi rutieră, şi explorăm totodată noi oportunităţi pentru dezvoltarea afacerii şi creştere sustenabilă.”

Sursa citată precizează:

„Vânzările din canalele B2B şi Retail care cumulează peste 99% din vânzări au înregistrat o evoluţie mixtă în primul semestru din 2025. Canalul Retail a avut un avans de 2,3%, în timp ce canalul B2B a fost marcat de o temperare a cererii, şi astfel a înregistrat o scădere a vânzărilor de 5,9% comparativ cu primul semestru din 2024.

Elemente cheie ale contului de profit şi pierdere şi ale bilanţului pentru S1 2025 comparativ cu S1 2024:

-Veniturile din exploatare au atins 159,6 milioane lei, în scădere uşoară cu 1,1%, ca urmare a diminuării vânzărilor în canalul B2B.

-Cheltuielile de exploatare au totalizat 156 milioane lei, marcând o uşoară scădere de 0,5%. Deşi costurile cu mărfurile, care reprezintă 82% din total, s-au redus cu aproape 2%, această diminuare nu a fost suficientă pentru a contrabalansa presiunile generate de creşterea cheltuielilor salariale şi fiscale.

-Compania a înregistrat un profit brut de 3,8 milioane lei, în scădere cu 19,6%, rezultat influenţat în principal de scăderea vânzărilor şi de creşterea cheltuielilor cu personalul.

-Profitul net înregistrat este de aproximativ 2,2 milioane lei.

-Activele totale au ajuns la aproximativ 144,8 milioane lei, în creştere cu 8% faţă de începutul anului;

-Datoriile totale se ridică la 59,7 milioane lei, în creştere cu 25,5%, ca urmare a creşterii datoriilor pe termen scurt”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

19 august

Citeşte Ziarul BURSA din 19 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

19 august
Ediţia din 19.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

18 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0588
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3326
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3652
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8677
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.4968

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb