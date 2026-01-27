Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Skinmed Clinic raportează 20% creştere şi consolidarea celei de-a doua clinici

U.B.
Companii / 27 ianuarie, 11:54

Skinmed Clinic raportează 20% creştere şi consolidarea celei de-a doua clinici

Skinmed Clinic a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 2,2 milioane de euro, în creştere cu 20% faţă de anul precedent, şi cu tratamente realizate pentru peste 15.000 de pacienţi, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Investiţiile în tehnologie şi prevenţie au continuat şi după deschiderea celei de-a doua clinici în zona Pipera, evaluată la peste două milioane de euro, declară clinica în comunicat. Skinmed Clinic a alocat anul trecut mai mult de jumătate de milion de euro pentru echipamente medicale moderne, printre care FotoFinder pentru hărţi dermatoscopice digitale, echipamente de fotobiomodulare pentru regenerarea pielii şi ecografie medicală pentru creşterea acurateţei diagnosticului, evidenţiază comunicatul. În plus, compania a derulat campanii dedicate educaţiei şi prevenţiei în dermatologie, pentru a încuraja controalele regulate şi monitorizarea pielii, potrivit comunicatului.

Fondatoarea Skinmed Clinic, Amalia Anghel, a declarat: „2025 a fost un an de consolidare şi maturizare pentru Skinmed. Am crescut atât în volum, cât şi în optimizarea proceselor, investind mai mult în diagnostic corect, prevenţie şi tehnologii care susţin medicina dermatologică reală. Portofoliul nostru de pacienţi este mai divers, cu o creştere clară a pacienţilor bărbaţi, atât în zona medicală, cât şi estetică. Dermatologia modernă înseamnă sănătate, prevenţie şi abordare personalizată, indiferent de gen”, conform comunicatului.

Clinica a oferit în total peste 35.000 de tratamente şi a depăşit performanţele din 2024, iar pentru 2026 Skinmed îşi propune o creştere similară de 20% a cifrei de afaceri şi o extindere a portofoliului de pacienţi cu peste 15%, se arată în comunicat.

