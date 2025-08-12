Smartown Group vinde clădirea istorică de birouri Dionisie Lupu din centrul Bucureştiului

Smartown Group a anunţat finalizarea vânzării clădirii istorice de birouri Dionisie Lupu din centrul Bucureştiului, tranzacţie realizată la un randament de 8,2%. Imobilul, situat pe strada Dionisie Lupu nr. 70-72, are un grad de ocupare de 100%, printre chiriaşi numărându-se Cyber Ghost, Instore Power Provider şi Med Beauty, potrivit unui comunicat de presă transmis redacţiei.

„Vânzarea clădirii de birouri Dionisie Lupu marchează un moment strategic în procesul nostru de optimizare a portofoliului. (...) Suntem bucuroşi să o predăm unui grup imobiliar în care avem încredere că va continua să-i valorifice potenţialul”, a declarat George Drăgan, CEO Smartown Group.

Construită în 1866 şi restaurată între 2013-2014, clădirea îmbină farmecul arhitecturii clasice cu dotări moderne, având o suprafaţă totală de 2.470 mp, împărţită în două corpuri interconectate. Proprietatea dispune de sisteme eficiente energetic, climatizare VRV, centrală proprie şi 67 de locuri de parcare.