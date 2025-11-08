Şoferul român implicat în accidentul din Bulgaria a fost reţinut pentru omor calificat

Procuratura districtuală din Burgas a dispus reţinerea cetăţeanului român care joi seara a provocat un accident mortal în urma căruia şase imigranţi ilegali au murit, solicitând instanţei arestarea sa preventivă, relatează Novinite.com.

Anchetatorii bulgari susţin că bărbatul, identificat cu iniţialele S.K., conducea o maşină care transporta nouă imigranţi pe care îi ajuta să treacă ilegal frontiera. În timpul unei urmăriri de 34 de minute, poliţia de frontieră a încercat să îl oprească folosind semnale luminoase şi sonore, însă acesta a ignorat ordinele şi a accelerat, rulând cu peste 150 km/h între localităţile Kiten şi Burgas.

Urmărirea s-a încheiat violent în apropiere de oraşul Burgas, când şoferul a pierdut controlul vehiculului, a intrat pe contrasens şi s-a izbit de un panou publicitar, după care maşina s-a răsturnat şi a plonjat în lacul Vaia.

Şase dintre pasagerii imigranţi au murit înecaţi, iar alţi trei au fost răniţi. Şoferul român a supravieţuit şi a fost reţinut de autorităţi. Procurorii l-au acuzat de omor calificat şi de trafic de persoane, pentru sprijinirea trecerii ilegale a frontierei.

Comisarul-şef Anton Zlatanov, şeful Poliţiei de Frontieră, a declarat că accidentul s-a produs în jurul orei 22:00, pe o porţiune de drum umed, la intrarea în Burgas, unde vehiculul a derapat şi s-a scufundat în lac.

Procurorii urmează să solicite oficial arestarea preventivă a inculpatului, în timp ce autorităţile bulgare continuă investigaţiile pentru a stabili circumstanţele exacte ale tragediei.