Soldat american arestat pentru tentativa de a furniza Rusiei informaţii despre tancul Abrams

Un soldat al armatei americane a fost arestat miercuri sub acuzaţia de tentativă de trădare, după ce a încercat să transmită Rusiei informaţii clasificate despre tancul american M1A2 Abrams, potrivit unui comunicat al Departamentului Justiţiei, citat de AFP, care afirmă cele ce urmează.

Taylor Adam Lee, în vârstă de 22 de ani, staţionat la baza Fort Bliss din Texas, este acuzat că a încercat să ofere date tehnice privind vulnerabilităţile tancurilor americane unei persoane despre care credea că este ofiţer al serviciilor secrete ruse. În schimbul acestor informaţii, soldatul ar fi solicitat cetăţenia rusă, conform sursei citate.

„Taylor Lee ar fi încercat să furnizeze informaţii militare clasificate privind vulnerabilităţile tancurilor americane unei persoane pe care o credea ofiţer al serviciilor secrete ruse, în schimbul cetăţeniei ruse”, a declarat Roman Rozhavsky, director adjunct al diviziei de contrainformaţii din cadrul FBI. El a subliniat că această arestare reprezintă „un mesaj clar pentru oricine se gândeşte să trădeze SUA, în special pentru membrii serviciilor armate care au jurat să ne apere patria”.

Potrivit autorităţilor, la o întâlnire care a avut loc în luna iulie, Lee ar fi predat un card SD ce conţinea documente sensibile despre tancul Abrams unei persoane pe care o considera reprezentant al Ministerului rus al Apărării.