Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Soluţiile de tip Data Warehouse reduc timpul de obţinere a rapoartelor manageriale de la ore la minute

R.S.
Companii / 4 noiembrie, 13:31

Soluţiile de tip Data Warehouse reduc timpul de obţinere a rapoartelor manageriale de la ore la minute

Pentru companiile mature, care utilizează o infrastructură digitală compusă din multiple sisteme operaţionale, adoptarea unei soluţii de tip Data Warehouse accelerează semnificativ viteza de lucru şi procesul de obţinere a rapoartelor şi analizelor de business, conform unui comunicat transmis redacţiei.

FAN Courier a finalizat implementarea unui sistem de Data Warehouse cu sprijinul furnizorului New Business Dimensions (NBD), prin care reduce de la ore la minute timpul necesar pentru generarea rapoartelor. Înaintea acestui proiect, realizarea rapoartelor necesita prelucrarea manuală a datelor provenite din mai multe aplicaţii de business, ceea ce consuma timp şi genera erori.

Proiectul dezvoltat împreună cu NBD a presupus crearea unui Data Warehouse pe tehnologie Microsoft Azure, în care sunt centralizate şi prelucrate datele sursă provenite din 16 sisteme operaţionale utilizate de FAN Courier. Compania procesează zilnic peste 400.000 de colete, generând între 15 şi 35 de milioane de înregistrări, astfel că utilizarea unei soluţii moderne pentru centralizarea şi analiza datelor era esenţială pentru a susţine decizii de business bazate pe informaţii reale şi de încredere.

Pentru a garanta acurateţea analizelor, sistemul rulează un set de algoritmi complecşi de inteligenţă artificială (AI) şi machine learning (ML), care verifică şi validează automat datele preluate. După procesare şi mapare conform cerinţelor de business, datele sunt analizate de către utilizatori prin intermediul Microsoft Power BI.

„Soluţia dezvoltată de NBD ne-a adus două beneficii majore: creşterea acurateţei datelor şi a încrederii în corectitudinea rapoartelor, precum şi accesul rapid la informaţiile procesate şi analizate. Viteza de lucru a crescut considerabil, pentru că datele sunt acum pre-agregate şi nu mai sunt necesare operaţiuni de consolidare şi verificare manuală”, afirmă Elena Zlatea, Project Manager, FAN Courier.

Sistemul Data Warehouse implementat la FAN Courier are un nivel ridicat de complexitate şi calculează automat peste 200 de indicatori de performanţă (KPI), oferind o imagine precisă asupra activităţii companiei. Infrastructura construită de New Business Dimensions poate susţine orice cerinţă de raportare, atât pentru uz intern, cât şi pentru relaţiile cu autorităţile, partenerii de afaceri sau firmele de audit, potrivit comunicatului.

„Soluţia este dezvoltată pe tehnologie Microsoft şi este găzduită în cloud, ceea ce asigură atât puterea de procesare necesară, cât şi capacitatea de scalare în funcţie de nevoi. Numărul mare de aplicaţii de business de la care preluăm date, precum şi volumul uriaş de înregistrări, au reprezentat provocări majore, însă experienţa echipei noastre în proiecte similare a făcut diferenţa”, consideră Andrei Zamfir, Data & BI Manager, New Business Dimensions.

În prezent, sistemul este complet operaţional, având peste 60 de rapoarte preconfigurate şi 200 de utilizatori activi care îşi generează propriile analize prin Microsoft Power BI.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 noiembrie
Ediţia din 04.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0865
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4685
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7811
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2841

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
sustenlandia.com
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb