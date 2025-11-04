Soluţiile de tip Data Warehouse reduc timpul de obţinere a rapoartelor manageriale de la ore la minute

Pentru companiile mature, care utilizează o infrastructură digitală compusă din multiple sisteme operaţionale, adoptarea unei soluţii de tip Data Warehouse accelerează semnificativ viteza de lucru şi procesul de obţinere a rapoartelor şi analizelor de business, conform unui comunicat transmis redacţiei.

FAN Courier a finalizat implementarea unui sistem de Data Warehouse cu sprijinul furnizorului New Business Dimensions (NBD), prin care reduce de la ore la minute timpul necesar pentru generarea rapoartelor. Înaintea acestui proiect, realizarea rapoartelor necesita prelucrarea manuală a datelor provenite din mai multe aplicaţii de business, ceea ce consuma timp şi genera erori.

Proiectul dezvoltat împreună cu NBD a presupus crearea unui Data Warehouse pe tehnologie Microsoft Azure, în care sunt centralizate şi prelucrate datele sursă provenite din 16 sisteme operaţionale utilizate de FAN Courier. Compania procesează zilnic peste 400.000 de colete, generând între 15 şi 35 de milioane de înregistrări, astfel că utilizarea unei soluţii moderne pentru centralizarea şi analiza datelor era esenţială pentru a susţine decizii de business bazate pe informaţii reale şi de încredere.

Pentru a garanta acurateţea analizelor, sistemul rulează un set de algoritmi complecşi de inteligenţă artificială (AI) şi machine learning (ML), care verifică şi validează automat datele preluate. După procesare şi mapare conform cerinţelor de business, datele sunt analizate de către utilizatori prin intermediul Microsoft Power BI.

„Soluţia dezvoltată de NBD ne-a adus două beneficii majore: creşterea acurateţei datelor şi a încrederii în corectitudinea rapoartelor, precum şi accesul rapid la informaţiile procesate şi analizate. Viteza de lucru a crescut considerabil, pentru că datele sunt acum pre-agregate şi nu mai sunt necesare operaţiuni de consolidare şi verificare manuală”, afirmă Elena Zlatea, Project Manager, FAN Courier.

Sistemul Data Warehouse implementat la FAN Courier are un nivel ridicat de complexitate şi calculează automat peste 200 de indicatori de performanţă (KPI), oferind o imagine precisă asupra activităţii companiei. Infrastructura construită de New Business Dimensions poate susţine orice cerinţă de raportare, atât pentru uz intern, cât şi pentru relaţiile cu autorităţile, partenerii de afaceri sau firmele de audit, potrivit comunicatului.

„Soluţia este dezvoltată pe tehnologie Microsoft şi este găzduită în cloud, ceea ce asigură atât puterea de procesare necesară, cât şi capacitatea de scalare în funcţie de nevoi. Numărul mare de aplicaţii de business de la care preluăm date, precum şi volumul uriaş de înregistrări, au reprezentat provocări majore, însă experienţa echipei noastre în proiecte similare a făcut diferenţa”, consideră Andrei Zamfir, Data & BI Manager, New Business Dimensions.

În prezent, sistemul este complet operaţional, având peste 60 de rapoarte preconfigurate şi 200 de utilizatori activi care îşi generează propriile analize prin Microsoft Power BI.