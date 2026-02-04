Sondaj EY: Directorii financiari se aşteaptă la un mediu fiscal mai dur şi cer predictibilitate şi digitalizare

Directorii financiari din România anticipează o înăsprire a fiscalităţii în 2026, pe fondul incertitudinii legislative, al presiunilor administrative crescute şi al lipsei de predictibilitate, arată Sondajul privind modificările fiscale realizat de EY România în ianuarie 2026, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Percepţia generală a mediului de afaceri este că soluţiile alternative la majorarea taxelor sunt insuficient valorificate de autorităţi, în contextul unui cadru fiscal tot mai dificil, se arată în sursa menţionată.

Conform comunicatului, 91% dintre respondenţi se aşteaptă la creşteri de taxe în 2026, ceea ce indică o lipsă accentuată de încredere în stabilitatea fiscală. Această perspectivă afectează planificarea bugetară, creşte costurile de conformare şi generează incertitudine în deciziile de investiţii, subliniază sursa citată. Doar 9% dintre directorii financiari anticipează reduceri fiscale, un procent care sugerează absenţa unor semnale clare de relaxare fiscală din partea autorităţilor, evidenţiază comunicatul de presă.

Majoritatea respondenţilor indică reforma fiscală drept principala cauză a creşterilor de taxe, urmată de inflaţie şi, la mare distanţă, de creşterea activităţii companiilor, potrivit sursei citate. Mulţi directori financiari percep modificările fiscale ca fiind măsuri reactive pentru acoperirea deficitului bugetar, nu ca parte a unei strategii coerente pe termen lung, aratî comunicatul. Aproape un sfert dintre aceştia consideră că majorările de taxe ar fi putut fi evitate, semnalează sursa citată.

Comunicatul arată că o temă constantă în răspunsuri este colectarea ineficientă a veniturilor bugetare şi combaterea insuficientă a evaziunii fiscale. Cei mai mulţi respondenţi, precizează sursa, consideră că îmbunătăţirea colectării şi creşterea conformării voluntare ar reprezenta alternative viabile la majorarea taxelor. Digitalizarea proceselor de raportare, utilizarea platformelor automatizate şi creşterea educaţiei fiscale sunt văzute drept soluţii esenţiale pentru eficientizarea administraţiei fiscale, se arată în comunicat.

Conform comunicatului de presă, directorii financiari au aşteptări ridicate privind modernizarea ANAF, 91% dintre respondenţi considerând esenţială digitalizarea instituţiei şi îmbunătăţirea pregătirii inspectorilor fiscali. De asemenea, aceştia solicită utilizarea mai eficientă a datelor deja colectate şi mai multă transparenţă în selecţia contribuabililor pentru controale, pentru a reduce interpretările neunitare şi controalele arbitrare, evidenţiază sursa citată.

În ceea ce priveşte implementarea SAF-T şi utilizarea sistemelor digitale fiscale, comunicatul arată că o parte semnificativă dintre companii nu efectuează verificări interne ale datelor raportate, ceea ce amplifică presiunea asupra departamentelor financiare şi evidenţiază nevoia de automatizare şi expertiză fiscală suplimentară. În acelaşi timp, controalele inopinate au avut un impact operaţional limitat asupra companiilor chestionate, principala presiune fiind resimţită din volumul obligaţiilor de raportare şi din instabilitatea legislativă, potrivit sursei precizate.

Partener şi Lider al Departamentului de Asistenţă Fiscală şi Juridică EY România, Alex Milcev, a declarat: „Predictibilitatea şi transparenţa sunt bazele unui parteneriat funcţional între stat şi contribuabil. Nu nivelul taxelor este problema principală, ci lipsa siguranţei că mediul fiscal permite susţinerea afacerilor pe termen lung”, conform comunicatului de presă.

Sursa a mai subliniat că sondajul EY relevă faptul că, în absenţa unor reforme structurale şi a unei administrări fiscale mai eficiente, presiunea fiscală asupra companiilor va continua să crească, cu efecte directe asupra investiţiilor şi competitivităţii economice.