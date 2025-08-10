Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Sondaj în Polonia: SUA, văzută ca superputere militară, dar percepută tot mai negativ în opinia publică

I.S.
Miscellanea / 10 august, 14:47

Sondaj în Polonia: SUA, văzută ca superputere militară, dar percepută tot mai negativ în opinia publică

Majoritatea polonezilor recunosc puterea militară a SUA, ceea ce îi determină pe mulţi să aprecieze relaţia strategică dintre cele două ţări. Un sondaj realizat în martie pentru revista săptămânală poloneză Polityka a arătat că 85% dintre respondenţi recunosc SUA ca o prezenţă militară puternică la nivel global.

În acelaşi timp, procentul polonezilor care afirmă că SUA are un impact pozitiv asupra lumii este în scădere. Într-un sondaj realizat de instituţia de cercetare de stat CBOS în aprilie 2025, doar 20% dintre respondenţi au afirmat că SUA au o influenţă pozitivă asupra politicii internaţionale, cel mai scăzut rezultat înregistrat de când agenţia a început să măsoare această opinie în 2006.

Datele din acelaşi sondaj arată, de asemenea, că doar 31% dintre polonezi ar evalua relaţiile polono-americane ca fiind „bune” - acesta este cel mai scăzut scor de la căderea comunismului.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.08.2025, 15:14)

    Pe cand si un sondaj în UE:

    in care Bruxelles-ul neomarxist,ca putere politica,

    este percepută tot mai negativ în opinia publică. 

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 10.08.2025, 15:29)

      Conform unui raport postat pe Reddit despre un sondaj efectuat în martie 2025:

      71% susțin în continuare apartenența Poloniei la UE (față de 80% cu patru ani în urmă), 

      19% se declară pentru ieșirea din UE, 

      iar 11% sunt indeciși 

