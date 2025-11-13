Sondaj iVox Research: 6 din 10 români fac cumpărături spontane, ocazional, în perioadele de reduceri

Asociaţia CFA România, cu sprijinul UniCredit Bank, lansează „Barometrul Sezoanelor Financiare”, un sondaj iVox Research derulat în perioada 3-6 noiembrie 2025, cu preponderenţă în mediul urban, dedicat modului în care românii cheltuiesc, economisesc, investesc şi se protejează financiar în perioadele de consum ridicat ale anului, conform comunicatului de presă primit la redacţie, din care vă relatăm. Cercetarea arată că, deşi impulsivitatea se manifestă în deciziile de cumpărare, românii dau şi semne de disciplină financiară: verifică preţuri, compară oferte, amână achiziţii şi îşi stabilesc bugete pentru perioadele de reducere.

Potrivit sondajului, 64% dintre români recunosc că fac cumpărături spontane în perioadele de reduceri - 6% dintre ei chiar de fiecare dată. Deşi 44% dintre respondenţi declară că verifică întotdeauna istoricul preţurilor înainte de a cumpăra, numai 22% îşi stabilesc mereu un buget înainte de achiziţii.

„Rezultatele studiului ne arată că, deşi românii fac achiziţii spontane, o parte reprezentativă dintre ei manifestă şi comportamente de planificare financiară, precum verificarea preţurilor, stabilirea unui buget sau amânarea cumpărăturilor până în perioadele de reduceri. Aceste observaţii ne confirmă importanţa unor iniţiative de educaţie financiară, care să sprijine oamenii de orice vârstă în luarea unor decizii mai informate şi mai responsabile.”, declară Florentina Almăjanu, director general Asociaţia CFA România.

Fiind nativă digital, Generaţia Z este mai sensibilă decât restul populaţiei la ofertele personalizate în mediul online. Peste jumătate (53%) declară că reacţionează uneori la astfel de stimuli, comparativ cu 43% în rândul populaţiei generale. În acelaşi timp, tinerii Gen Z sunt şi cei mai disciplinaţi în planificarea cumpărăturilor - 62% amână intenţionat achiziţiile până la perioadele de reduceri, faţă de 47% în rândul populaţiei generale. De asemenea, 31% îşi stabilesc întotdeauna un buget înainte de cumpărături, cu aproape 10 puncte procentuale peste media naţională.

Peste 20% dintre respondenţi au făcut achiziţii sezoniere ce depăşesc 2000 de lei în ultimele 12 luni, iar depăşirea bugetului planificat este un fenomen frecvent. Doar 35% declară că au reuşit să se încadreze în buget sau că l-au depăşit rar. Cheltuielile sunt acoperite în principal din economii, 49% dintre români economisind special pentru aceste ocazii. Veniturile curente reprezintă a doua sursă, menţionată de 39% dintre respondenţi, în timp ce 17% apelează la credit, iar 16% la soluţii de tip „cumperi acum, plăteşti mai târziu”.

Pentru a se menţine în bugetul stabilit, mulţi români percep refuzul unei oferte în mod pozitiv. Întrebaţi cum se simt atunci când aleg să nu cumpere ceva ce părea tentant, 30% dintre respondenţi au spus că se simt mai stăpâni pe sine, iar 35% se simt echilibraţi, fără să fie afectaţi de tentaţie. Doar 15% au mărturisit că simt că renunţă la o mică plăcere.