SORIN CÎMPEANU:"La nivelul învăţământului preuniversitar rata de vaccinare era vinerea trecută 66,5%"

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, anunţă, ieri, că la nivelul învăţământului preuniversitar rata de vaccinare era vinerea trecută 66,5%, iar dacă se adaugă şi învăţământul superior, rata de vaccinare depăşeşte 70%. Cu toate acestea, doar 54% dintre unităţile de învăţământ depăşesc rata de vaccinare de 60%, luată în calcul pentru permiterea cursurilor în format fizic. Ministrul anunţă "un progres excepţional în rândul vaccinării elevilor", atingându-se rata de 30% în rândul celor eligibili, potrivit G4media.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat, la Digi 24, că, astăzi, propunerile concrete în legătură cu reluarea cursurilor trebuie stabilite de CNSU, apoi trebuie semnat ordinul comun de către miniştrii de la Sănătate şi Educaţie, astfel încât în această după-amiază în toate şcolile să fie convocate Consiliile de Administraţie.

"La nivelul învăţământului preuniversitar rata de vaccinare era vineri dimineaţă 66,5%. La nivelul întregului învăţământ, incluzând învăţământul universitar, depăşeşte 70%, mai mult decât dublu faţă de media naţională", a declarat Sorin Cîmpeanu.

Aceasta anunţă şi creşterea ratei de vaccinare în rândul elevilor.

"Am constat cu reală satisfacţie un progres excepţional în rândul vaccinării elevilor. În două zile am crescut de la 90.000 de elevi de 12 - 15 ani la aproape 96.000 şi în rândul elevilor de peste 16 ani am crescut de la 250.000 la 259.000 aproape. Sunt ultimele date din platforma de vaccinare. Am atins practic 30% vaccinarea elevilor", a adăugat ministrul Educaţiei.

Acesta a precizat că se referă la elevi vaccinaţi cu cel puţin o doză.

Sorin Cîmpeanu a explicat că şcolile trebuie să constate dacă au atins pragul minim de vaccinare, care este obligatoriu pentru toate unităţile de învăţământ de stat sau privat, şi pot intra în scenariul de funcţionare cu prezenţă fizică.

"Nu au dreptul sub nicio formă să revină la cursuri cu prezenţă fizică dacă pragul de 60% nu va fi atins", a precizat ministrul, explicând că doar 54 la sută dintre unităţile de învăţământ preuniversitar au rată de vaccinare de cel puţin 60%.

"Am văzut unităţi de învăţământ, şi îmi pare rău, cu rată de vaccinare de 12%, 27%. Am văzut Liceu Sanitar cu 36%, greu de înţeles. Am văzut, din păcate, o şcoală care a cerut în mod insistent, repetat şi argumentat prezenţă fizică şi are rată de vaccinare de 40%. Dacă vrem, haideţi să facem ceva", a adăugat ministrul.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, ieri, că vacanţa elevilor nu va fi prelungită, iar cursurile se vor relua fizic, acolo unde acest lucru va fi posibil. Şeful statului anunţă, însă, că va fi introdus un nou criteriu - rata de vaccinare în unitate.