Sorin Grindeanu: „Forţa pe care o are PSD-ul nu o are nimeni”

Sorin Grindeanu a spus că „forţa pe care o are PSD-ul nu o are nimeni”, după ce a fost ales, vineri, preşedinte al Partidului Social Democrat, în cadrul Congresului extraordinar organizat la Romexpo, unde a obţinut 2.787 de voturi pentru dintr-un total de 2.810 voturi exprimate.

„De astăzi, pornim la drum. Avem foarte multă muncă de făcut. Forţa pe care o are PSD-ul nu o are nimeni. Nu trebuie să inventăm nimic nou. Trebuie să facem ceea ce am făcut întotdeauna: să stăm aproape de oameni şi să facem politici publice pentru români. Uniţi, pentru români, puternici, doar împreună. Aşa să ne ajute Dumnezeu!”, a declarat Grindeanu de pe scena Congresului.

Noua echipă de conducere a PSD include, alături de Grindeanu, pe Claudiu Manda - secretar general, Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuţ Pucheanu şi Corneliu Ştefan - prim-vicepreşedinţi, precum şi 20 de vicepreşedinţi care vor coordona domenii-cheie precum administraţia publică, economia, educaţia, afacerile europene, mediul, agricultura şi dezvoltarea regională.

Printre aceştia se numără Daniel Băluţă, propus vicepreşedinte pentru Administraţie Publică, Gabriela Firea - vicepreşedinte pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov, Vasile Dîncu - pentru Afaceri Europene, Apărare şi Siguranţă, şi Gheorghe Cârciu - pentru Identitate Naţională şi Diasporă.

Congresul PSD de la Romexpo a reunit peste 3.000 de delegaţi, marcând oficial începutul noului mandat al lui Sorin Grindeanu la conducerea partidului.