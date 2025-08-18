Sorin Grindeanu: ”E necesară adoptarea unei ordonanţe privind investiţiile din PNRR”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după şedinţa conducerii partidului că este necesară adoptarea unei asemenea ordonanţe privind investiţiile din PNRR, dar sunt lucruri de nuanţă care pot fi îmbunătăţite, el precizând că PSD va veni la Guvern cu propuneri, potrivit news.ro.

De asemenea, PSD aşteaptă de la ministrul Nazare să vină să prezinte rectificarea bugetară, într-o fază incipientă, după discuţiile cu Comisia Europeană.

”Am terminat şedinţa Biroului Permanent Naţional de astăzi. Am avut câteva lucruri de clarificat şi de decis vizavi de parcursul pe care o să-l avem în această săptămână, până când ne vom reîntâlni, şi anume, câteva lucruri de clarificat legate de această ordonanţă celebră care a apărut pe finalul săptămânii trecute, care se adresează PNRR-ului şi investiţiilor din PNRR. Astăzi vor fi mai multe întâlniri, la Guvern, cu structurile asociative, cu UNCJR, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene şi cu Asociaţia Municipiilor din România, unde reprezentanţii noştri, preşedinţi de Consilii judeţene, primari de municipiu, vor merge şi îşi vor susţine, cu argumente, punctele de vedere”, a spus Sorin Grindeanu, după şedinţa conducerii PSD.

Liderul interimar al PSD a precizat că înţelege necesitatea adoptării unei asemenea ordonanţe dar sunt câteva lucruri care pot fi îmbunătăţite.

”Tocmai de aceea colegii din Biroul Permanent Naţional, şi nu doar, au trimis în aceste zile aceste propuneri care vor fi discutate la Guvern. Repet, e necesară adoptarea unei asemenea ordonanţe, dar sunt lucruri de nuanţă care pot fi îmbunătăţite. E o poziţie pe care nu o are doar PSD-ul. Aşa cum aţi văzut, au fost foarte multe discuţii în aceste zile cu privire la această ordonanţă, discuţii transpartinice, şi primari de la PNL, chiar şi primari de USR şi UDMR, vin la rândul lor cu propuneri de îmbunătăţire a acestei ordonanţe care trebuie a fi adoptată în perioada următoare. Şi aici suntem, cât se poate declari, fără nuanţe”, a subliniat liderul PSD.

Grindeanu a mai afirmat că a avut săptămâna trecută întâlniri cu Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pentru a prezenta colegilor din conducerea partidului o situaţie la zi, o execuţie bugetară, în mare, şi o imagine, dacă poate, în mare, de asemenea, fiindcă lucrurile nu sunt foarte clare încă, cu propunerea de rectificare bugetară care trebuie să vină în săptămânile viitoare.

”A rămas, după o discuţie extrem de bună, pe care ţin să o apreciez, ca astăzi, mâine, să se clarifice şi cu Comisia Europeană pe anumite date macro-economice, domnul Ministru Nazare să vină să ne prezinte această rectificare bugetară, într-o fază incipientă, pe liniile directoare, pe care vrea să le ducă şi să le adopte”, a subliniat el. Grindeanu a arătat că a avut mai multe întâlniri în ultima săptămână cu prim-ministrul Ilie Bolojan, pentru a găsi soluţii cu privire la ceea ce au anunţat săptămâna trecută.

”N-avem niciun fel de problemă pe pachetul sau pe reglementările care duc la eliminarea privilegiilor. Şi asta e un lucru foarte clar. Suntem de acord, fără niciun fel de ezitare. Suntem, de asemenea, înaintaţi şi în interiorul PSD-ului. Am înaintat foarte bine şi putem spune că e aprobată şi ceea ce se află în dezbatere publică, acum, pe partea de sănătate. Sunt în dezbatere publică, în schimb, două propuneri pe administraţie şi pe măsuri fiscale, care necesită, în această săptămână, discuţii în plus. Pe administraţie, aşa cum bine ştiţi, sunt anumite lucruri şi reglementări pe care, de asemenea, structurile asociative, că vorbim de primari sau că vorbim de consilii judeţene, doresc să le aibă. Pe măsurile fiscale, de asemenea, cred că aceste lucruri şi aceste măsuri trebuie a fi discutate la pachet cu această rectificare. Să ştim unde ne aflăm, în primul rând să ştim execuţia clară, să ştim ce ne propunem până la sfârşitul anului, apropo de rectificare, şi să ştim măsurile care au fost discutate în ultimele zile cu Comisia de către Ministrul Finanţelor”, a completat liderul PSD.

”Ceea ce noi am adoptat astăzi e următorul lucru. Da, ok, în continuare, pe tot ceea ce ţine de pachetul de eliminare a privilegilor, fără niciun fel de ezitare, mergem la toate grupurile de lucru, că sunt pe administraţie, că sunt pe fiscal, că sunt, cum e astăzi, pe PNRR, şi ne aducem contribuţia. Suntem conştienţi că trebuie dată această ordonanţă pe PNRR, şi în momentul în care avem imaginea de ansamblu, putem să venim cu o chestiune la care noi ţinem foarte mult”, a mai afirmat Grindeanu.