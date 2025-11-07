Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Sorin Grindeanu: „PSD redevine partidul oamenilor şi al românilor”

A.B.
Politică / 7 noiembrie, 14:21

Sorin Grindeanu: „PSD redevine partidul oamenilor şi al românilor”

Sorin Grindeanu a declarat, în discursul susţinut la Congresul PSD, că partidul trebuie să refuze „complicităţile toxice” şi să se întoarcă la valorile care l-au consacrat, afirmând că „PSD redevine partidul oamenilor şi al românilor”, potrivit declaraţiilor făcute în faţa delegaţilor prezenţi la Romexpo.

„Dragi colegi, dragi prieteni, nu am venit să ţin un discurs triumfalist, nici să fiu populist”, a spus Sorin Grindeanu la începutul intervenţiei sale.

Liderul social-democrat a subliniat că PSD trebuie să se delimiteze de influenţele nocive şi să-şi consolideze legătura cu cetăţenii. „PSD trebuie să refuze categoric complicităţile toxice şi să stea departe de cei care ne vor dispăruţi. De azi, PSD redevine partidul oamenilor, al românilor. De azi, PSD redevine un partid al fiecărei generaţii, al clasei de mijloc. Am încredere că vom ajunge acolo unde ne-am propus. Să nu uităm cine suntem. Suntem partidul care a ţinut România în picioare când au venit crizele sociale sau politice”, a declarat Grindeanu.

Discursul a fost primit cu aplauze de delegaţii prezenţi, în contextul în care Congresul PSD are loc pentru alegerea noii conduceri, Sorin Grindeanu fiind singurul candidat la funcţia de preşedinte al partidului.

Opinia Cititorului ( 5 )

  1. 1.  Doar apă
    (mesaj trimis de Ileana în data de 07.11.2025, 14:24)

    Redevine partidul comuniștilor!

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 14:24)

    discursul inflacarat m-a emotionat asa tare ca era sa vomit !

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 14:27)

    cate realizari marete la infractorii astia, nici unul in puscarie !

    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 14:31)

    un moment de reculegere pentru Ion Iliescu care a fentat toate punerile sub acuzare

    5.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.11.2025, 15:12)

    Olguta ,Sosoaca psd-ului. De ce urlă ? Că doar nu suntem surzi

