Sorin Grindeanu, despre prezenţa lui Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă în Beijing: Este opţiunea dânşilor

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a comentat prezenţa foştilor premieri social-democraţi Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la summitul de la Beijing, unde au apărut în fotografii alături de Vladimir Putin, Kim Jong Un şi Xi Jinping. El a subliniat că participarea acestora este „o opţiune personală” şi nu reflectă linia partidului:

„Eu, dacă aş fi fost în locul lor, aş fi evitat o asemenea situaţie. Dar, repet, este opţiunea personală, nu de partid, atât a domnului Năstase, cât şi a doamnei Dăncilă. Linia PSD o ştiţi, e pro-europeană”, a declarat Grindeanu.

Întrebat despre direcţiile de politică externă, liderul PSD a afirmat: „E loc de relaţii mai strânse cu SUA şi cu Uniunea Europeană. Acestea sunt drumurile pe care trebuie să mergem. Relaţia transatlantică şi cea cu UE nu se exclud, ci se completează.”

Context: Năstase şi Dăncilă au fost invitaţi la Beijing, la evenimentul ce a marcat 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei. Adrian Năstase a scris pe blog că a participat „în calitate de fost demnitar”, subliniind că a avut discuţii pe teme internaţionale cu oficiali chinezi.

Evenimentul a inclus o paradă militară de amploare în Piaţa Tiananmen, găzduită de Xi Jinping. Printre liderii prezenţi s-au numărat Vladimir Putin şi Kim Jong Un. Din partea Uniunii Europene, doar premierul Slovaciei, Robert Fico, a participat oficial.

Preşedintele american Donald Trump a criticat reuniunea, afirmând că Xi Jinping „conspiră” cu Putin şi Kim Jong Un, pe care i-a primit la Beijing în cadrul paradei militare.