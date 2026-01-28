SpaceX a lansat un satelit GPS avansat pentru US Space Force

Compania SpaceX a lansat marţi noapte un nou satelit GPS avansat pentru U.S. Space Force, din Florida, cu o rachetă Falcon 9, după ce tentativa de lansare din ziua precedentă a eşuat din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, transmite miercuri Space.com.

Satelitul GPS III-SV09 a fost lansat de la baza Cape Canaveral Space Force Station marţi, la ora locală 23:53 EST (miercuri, 04:53 GMT), potrivit Space.com.

Sateliţii de tipul GPS III sunt construiţi de compania aerospaţială Lockheed Martin şi dispun de tehnologie "M-Code", care îi face mult mai rezistenţi la blocaje decât modelele anterioare, conform oficialilor Space Force, notează Space.com.

Primul satelit din generaţia GPS III a fost lansat în decembrie 2018, iar GPS III-SV09 este cel de-al 9-lea dintr-un total de 10 prevăzuţi pentru lansare, mai informează sursa citată. Ultimul satelit din această serie urmează să ajungă pe orbită în cursul acestui an, conform Space.com.

Iniţial, satelitul GPS III-SV09 urma să fie transportat pe orbită de o rachetă Vulcan Centaur, aparţinând concernului United Launch Alliance, dar U.S. Space Force a optat până la urmă pentru compania lui Elon Musk, transmite Space.com.

"Pentru această lansare am trecut de la Vulcan la o rachetă Falcon 9, apoi am modificat şi misiunea GPS IIIF ulterioară, trecând de la racheta Falcon Heavy la Vulcan", a declarat colonelul U.S. Space Force Ryan Hiserote, comandantul SYD 80 şi administratorul programului de lansări spaţiale al U.S. Space Force, potrivit Space.com.

"Angajamentul nostru de a menţine lucrurile cât mai flexibile - programatic şi contractual - înseamnă că ne putem adapta atunci când este necesar la circumstanţe în schimbare", a adăugat colonelul Hiserote, conform Space.com.

GPS IIIF este noua familie de sateliţi ce vor fi folosiţi de militarii americani pentru poziţionare, navigaţie şi sincronizare. Primul satelit din această nouă generaţie urmează să fie lansat în primăvara anului viitor, transmite Space.com.

Misiunea de transportare pe orbită a satelitului GPS III-SV09 a reprezentat pentru SpaceX cea mai rapidă misiune de siguranţă naţională executată până în prezent - satelitul fiind pregătit şi lansat în doar 41 de zile, notează Space.com.

Lansarea de marţi a fost cea de-a 5-a pentru prima treaptă a rachetei Falcon 9, care este complet reutilizabilă. Aceasta a aterizat controlat, în poziţie verticală, la puţin peste 8 minute după lansare, pe barja dronă "A Shortfall of Gravitas", aparţinând SpaceX, şi aflată în Atlantic, conform Space.com.

Treapta superioară a rachetei Falcon 9 a transportat satelitul până pe orbită, conform programului, şi l-a eliberat la o altitudine de 4.265 de kilometri, la aproximativ 90 de minute după desprinderea de la sol, mai informează Space.com.