SpaceX semnează un parteneriat cu Italia în vederea explorării planetei Marte

Întreprinderea SpaceX al multimiliardarului Elon Musk a semnat un parteneriat fără precedent cu Agenţia Spaţială Italiană (ASI) în vederea trimiterii pe marte a unor instrumente ştiinţifice, anunţă părţile, potrivit news.ro.

”Italia va zbura către Marte!”, a exclamat joi pe X directorul ASI Teodoro Valente, anunţând acest acord care urmează să permită ”transportarea unor experimente italiene cu primele zboruri comerciale ale Starship către Marte”.

Această mega-rachetă a SpaceX menită să ajungă pe Lună şi pe Planeta Roşie este în curs de dezvoltare, iar ultimele zboruri de testare de la începutului anului s-au soldat cu explozii spectaculoase.

Elon Musk, care are ambiţia să ”colonizeze marte”, cunoscut prin previziunile sale foarte optimiste, continuă să mizeze pe primele misiuni la începutul lui 2026.

”Îmbarcarea! Plecăm către Marte! SpaceX propune acum serviciile sale Starship către Planeta Roşie”, a scris joi pe X preşedinta SpaceX Gwynne Shotwell, salutând parteneriatul semnat în acest sens cu Italia şi promiţând anunţuri în curând.

Elon Musk, care a fost foarte apropiat de Donald Trump, a ţesut o relaţie personală cu şefa Guvernului italian Giorgia Meloni şi susţine în mod public alte partide de extremă drapta din Europa.

Un proiect de securitate cibernetică între Roma şi SpaceX a fost criticat aspru de opoziţia italiană la începutul acestui an.