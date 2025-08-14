Spania a solicitat ajutorul UE pentru a lupta împotriva incendiilor

Spania a apelat miercuri la mecanismul de ajutor al Uniunii Europene pentru a combate numeroasele incendii care fac ravagii în ţară şi a solicitat „două avioane Canadair”, a anunţat ministrul de Interne Fernando Grande-Marlaska, conform radio Cadena Ser.

„În această seară” (miercuri) am oficializat cererea către UE „şi am solicitat un modul cu două avioane Canadair” specializate în lupta împotriva incendiilor, a declarat ministrul pentru radio Cadena Ser.

Şapte persoane au fost spitalizate miercuri, dintre care patru în stare critică, în Castilla y Leon (nord-vest), una dintre regiunile Spaniei cele mai afectate de incendiile care fac ravagii de mai multe zile şi care au provocat deja moartea a două persoane, transmite sursa.

Cealaltă regiune în care situaţia este cea mai îngrijorătoare este Galicia (extremitatea nord-vestică), unde aproximativ 11.500 de hectare au fost deja distruse de flăcări, în special în provincia Ourense, unde pompierii nu au reuşit să stingă un incendiu de mari dimensiuni în Chandrexa de Queixa.

În Portugalia vecină, 2.200 de pompieri, sprijiniţi de aproximativ douăzeci de aeronave, luptau miercuri împotriva a cinci incendii în nordul şi centrul ţării.

Printre cele şapte persoane a căror spitalizare a fost anunţată miercuri de guvernul regional din Castilla y Leon se numără un bărbat în vârstă de 37 de ani cu arsuri pe 85% din suprafaţa corpului.

Celelalte trei persoane a căror stare este, de asemenea, considerată critică sunt o femeie în vârstă de 56 de ani, cu arsuri pe jumătate din corp, şi doi bărbaţi în vârstă de 64 şi 36 de ani.

În aceeaşi regiune a Spaniei, un voluntar în vârstă de 35 de ani a murit marţi în timp ce lupta cu focul. În această regiune, peste 8.000 de persoane au fost evacuate ca măsură de precauţie din cauza a două incendii în provinciile Leon şi Zamora, potrivit autorităţilor.

În nord-vestul ţării se află majoritatea celor aproximativ cincisprezece incendii mari care îngrijorează pompierii şi autorităţile.

Potrivit preşedintelui regiunii Galicia, Alfonso Rueda, treizeci de incendii sunt stinse în fiecare zi în regiune. Circulaţia trenurilor de mare viteză a fost întreruptă între Madrid şi Galicia „din cauza unui incendiu în apropierea infrastructurii”, a anunţat operatorul reţelei feroviare spaniole (Adif).

În plus faţă de valul de căldură, care ar putea dura până luni, îngrijorările au fost sporite miercuri de rafalele puternice de vânt. Miercuri a fost o zi dificilă în Portugalia. Pompierii s-au luptat cu incendii care au făcut ravagii timp de mai multe zile, mobilizând un număr mare de resurse aeriene şi terestre.

La sfârşitul după-amiezii, mai mult de 2.200 de pompieri erau încă mobilizaţi, sprijiniţi de aproximativ douăzeci de unităţi aeriene, pentru a lupta împotriva incendiilor din nordul şi centrul ţării.

Portugalia a prelungit măsurile preventive împotriva incendiilor forestiere până vineri, din cauza riscului crescut asociat temperaturilor ridicate. „Vineri va fi o zi deosebit de îngrijorătoare” din cauza condiţiilor meteorologice, a avertizat preşedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa miercuri seara, după o întâlnire cu prim-ministrul Luis Montenegro.