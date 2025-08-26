Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Spania, sub cel mai intens val de caniculă din istorie

O.D.
26 august

Spania, sub cel mai intens val de caniculă din istorie

Spania a traversat în august 2025 cel mai intens val de caniculă din istoria sa meteorologică, potrivit Agenţiei Naţionale de Meteorologie (AEMET). Fenomenul extrem, care a durat 16 zile, a avut consecinţe dramatice: zeci de mii de oameni afectaţi, peste o mie de decese atribuite căldurii şi incendii de proporţii uriaşe în Peninsula Iberică.

Canicula extremă

Valul de căldură a fost mai intens decât cel din iulie 2022, precedentul record. Temperaturile medii au depăşit cu 4,6°C valorile obişnuite pentru perioada respectivă.

Între 8 şi 17 august, Spania a înregistrat cele mai ridicate temperaturi din 1950 încoace, potrivit datelor AEMET. Din 1975 şi până în prezent, Spania a înregistrat 77 de valuri de caniculă, însă şase dintre ele au avut o anomalie de cel puţin +4°C, cinci fiind produse după 2019. Această accelerare confirmă tendinţa de agravare a fenomenelor meteorologice extreme sub impactul schimbărilor climatice.

Impact asupra sănătăţii: peste 1.100 de decese atribuite valului de caniculă

Institutul de Sănătate Carlos III (ISCIII), prin sistemul MoMo de monitorizare a mortalităţii, estimează că 1.149 de decese sunt legate de valul de căldură din august.

În iulie 2025, acelaşi sistem a atribuit caniculei circa 1.600 de decese, cu peste 50% mai multe decât în iulie 2024. MoMo nu stabileşte o cauzalitate directă, dar corelează mortalitatea cu deviaţiile de temperatură şi cu seriile istorice, fiind considerat cel mai bun indicator al impactului caniculei asupra sănătăţii publice.

Incendii de vegetaţie: 400.000 de hectare distruse în Spania şi Portugalia

Valul de caniculă a alimentat incendii masive de pădure în Peninsula Iberică. Peste 400.000 de hectare au ars în Spania şi Portugalia. Focarele au fost amplificate de secetă şi de vânturile puternice, transformându-se în unele dintre cele mai devastatoare incendii din ultimele decenii. Valul de caniculă din august 2025 reconfirmă fragilitatea Peninsulei Iberice în faţa schimbărilor climatice. Intensificarea şi frecvenţa tot mai mare a fenomenelor extreme - caniculă, secetă, incendii - pun presiune pe: sistemele de sănătate publică, confruntate cu mii de decese suplimentare; economia agricolă şi forestieră, afectată de pierderea a sute de mii de hectare; infrastructurile urbane, incapabile să răspundă eficient la temperaturi record.

Cazul Spaniei şi Portugaliei ilustrează, mai clar ca niciodată, că această criză climatică nu mai este o proiecţie a viitorului, ci o realitate prezentă cu costuri umane şi economice uriaşe.

26 august

26 august
