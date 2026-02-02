Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Sphera deschide primele KFC din 2026 în România şi Italia

O.S.
Comunicate de presă / 2 februarie, 20:49

Sphera deschide primele KFC din 2026 în România şi Italia

Sphera Franchise Group începe anul 2026 prin inaugurarea a două noi restaurante KFC: un restaurant Drive Thru în Bucureşti şi o unitate de tip food court în San Donà di Piave, Provincia Venezia, Italia, conform unui comunicat al companiei. Investiţia totală pentru aceste două locaţii se ridică la aproximativ 2,1 milioane de euro, consolidând astfel strategia Grupului de extindere pe aceste pieţe, se arată într-un comunicat remis redacţiei.

Noua locaţie din Bucureşti se află în incinta M Park Titan şi reprezintă un pas important în consolidarea prezenţei Grupului în Capitală, potrivit unui comunicat. Cu această inaugurare, reţeaua KFC ajunge la 32 de restaurante în Bucureşti, dintre care 9 sunt unităţi Drive Thru, şi la 111 restaurante la nivel naţional, relatează sursa citată.

"Această inaugurare confirmă potenţialul formatului Drive Thru, un canal puternic şi multichannel, care răspunde tot mai eficient nevoilor actuale ale consumatorilor şi ne susţine strategia de consolidare a poziţiei în Bucureşti. Ne bucurăm să aducem experienţa autentică a brandului KFC mai aproape de comunităţile locale din diferite zone ale Capitalei, valorificând atât vizibilitatea ridicată din mediul urban, cât şi potenţialul semnificativ de extindere pe care oraşul îl oferă în continuare”, a declarat Marian Gogu, Director General KFC România, se arată în comunicat.

Situată pe Strada Ilioara nr. 54F, în Sectorul 3, noua unitate are o suprafaţă de aproximativ 350 mp. În primele două săptămâni de la deschidere, restaurantul va funcţiona zilnic între orele 09:00 şi 21:00, urmând ca ulterior toate serviciile, inclusiv drive-thru şi take-away, să fie disponibile non-stop, 24/7, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Restaurantul beneficiază de dotări tehnologice moderne, printre care ecrane digitale de meniu, amplasate în premieră în Bucureşti în proximitatea kiosk-urilor de comandă, precum şi opţiunea de free refill pentru băuturile răcoritoare, conform comunicatului. Clienţii pot plasa comenzi prin multiple canale: direct în restaurant, prin serviciul take-away, de pe linia de drive-thru sau prin intermediul aplicaţiilor de livrare online, se arată într-un comunicat remis redacţiei.

Noul restaurant KFC generează 50 de noi oportunităţi de angajare în Bucureşti, acoperind o gamă variată de poziţii, de la Lucrător în Bucătărie şi Casier, până la roluri de management, precum Director de Restaurant şi Asistent Manager, relatează sursa citată. Un Crew Member angajat cu program full-time poate obţine un venit net lunar de până la 3.600 lei începând cu a treia lună de colaborare, sumă care include salariul de bază, tichete de masă şi bonusuri acordate conform criteriilor interne, se arată în comunicat. Experienţa anterioară nu este necesară, fiind apreciate în mod special atitudinea pozitivă, motivaţia şi dorinţa de dezvoltare profesională, conform comunicatului.

Cea de-a doua deschidere are loc în Italia, în Provincia di Venezia, unde Sphera Franchise Group a inaugurat un nou restaurant KFC în format food court, în cadrul centrului comercial Centro Piave, situat pe Via Iseo 1, în San Donà di Piave, se menţionează în comunicat. Cu o suprafaţă de aproximativ 235 mp, noua unitate creează 15 locuri de muncă în comunitatea locală, iar odată cu această inaugurare, reţeaua KFC operată de Sphera Franchise Group ajunge la 19 restaurante în Italia, consolidând astfel prezenţa brandului pe piaţa italiană, conform comunicatului.

"Extinderea reţelei KFC în Italia continuă într-un ritm constant, iar inaugurarea restaurantului din San Donà di Piave confirmă potenţialul solid al brandului în zonele strategice din nordul ţării. Prezenţa în zonele de food court din centrele comerciale ne permite să fim mai aproape de clienţi, exact în locurile în care aceştia îşi petrec timpul dedicat cumpărăturilor, oferindu-le acces rapid şi convenabil la produsele KFC pe care le apreciază”, a declarat Dan Ilie, General Manager KFC Italia, conform comunicatului transmis redacţiei.

