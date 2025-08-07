Stanford desfiinţează peste 360 de posturi din cauza tăierilor bugetare impuse de Trump

Universitatea Stanford va elimina 363 de posturi ca urmare a reducerilor bugetare drastice impuse de administraţia Trump, care a lansat o campanie împotriva universităţilor considerate prea progresiste, relatează AFP, care transmite cele ce urmează.

Conducerea instituţiei a notificat autorităţile din California încă de la sfârşitul lunii iulie cu privire la concedierile planificate, potrivit unor documente oficiale consultate de agenţia de presă. Stanford devine astfel cea mai recentă universitate de top afectată de politica bugetară a Casei Albe, după Harvard, Columbia şi Johns Hopkins.

„Aceste măsuri dificile sunt rezultatul unui context bugetar complicat, influenţat în mare măsură de schimbările politicii federale în domeniul învăţământului superior”, au transmis preşedintele şi decana universităţii într-un mesaj adresat personalului şi studenţilor, publicat pe site-ul Stanford.

În urma deciziilor Guvernului Trump, Stanford estimează o reducere de 140 de milioane de dolari din bugetul general pentru anul viitor. În 2025, universitatea avea peste 18.000 de angajaţi.

Întors la Casa Albă în ianuarie, Donald Trump a anunţat o serie de măsuri controversate împotriva instituţiilor academice: tăieri masive de finanţare pentru cercetare, restricţionarea subiectelor de studiu şi atacuri publice asupra mediului universitar. Ca urmare, tot mai mulţi studenţi, profesori şi cercetători iau în calcul plecarea din Statele Unite, conform sursei citate.

Mai multe ţări europene, inclusiv Franţa, şi-au exprimat disponibilitatea de a atrage acest potenţial val de „creiere” în universităţile proprii.