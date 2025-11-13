Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Starbucks şi Tesla - mărcile care au pierdut cel mai mult din valoare, într-un an

A.V.
Ziarul BURSA #Internaţional / 13 noiembrie

Starbucks şi Tesla - mărcile care au pierdut cel mai mult din valoare, într-un an

English Version

Nici cele mai cunoscute mărci din lume nu sunt imune la schimbările în percepţia pieţei şi cele de profitabilitate.

În 2025, multe mărci cunoscute au înregistrat o scădere bruscă a evaluărilor lor din cauza încetinirii creşterii, a concurenţei sau a slăbirii performanţei financiare, conform unei analize visualcapitalist.com. Aceasta prezintă mărcile care au pierdut cea mai mare valoare între 2024 şi 2025, pe baza datelor furnizate de Brand Finance.

Primele zece mărci după pierderea de valoare provin din diverse industrii, de la lanţuri de cafenele şi producători auto, până la social media şi logistică.

În fruntea listei, valoarea mărcii lanţului american de cafenele Starbucks a scăzut cu 21,9 miliarde de dolari într-un singur an, de la 60,7 miliarde de dolari în 2024, la 38,8 miliarde de dolari în 2025. Cel mai mare lanţ de cafenele din lume s-a confruntat cu mai multe provocări în ultimul an, inclusiv scăderea vânzărilor în unităţile sale comerciale şi intensificarea concurenţei pe pieţe-cheie precum China, notează sursa citată.

Tesla, anterior cea mai valoroasă marcă auto din lume, a pierdut 15,3 miliarde de dolari din valoare, ajungând de la 58,3 miliarde de dolari în 2024, la 43 de miliarde de dolari în 2025. Compania se confruntă cu o concurenţă tot mai mare şi provocări legate de relaţiile publice, din cauza implicării politice a CEO-lui Elon Musk.

Alte scăderi notabile au suferit WeChat din China (-8,8 miliarde de dolari), conglomeratul japonez Mitsui Group (-6,9 miliarde de dolari) şi producătorul auto german Mercedes-Benz (-6,4 miliarde de dolari). Urmează, în clasament, compania de consultanţă EY (-5,8 miliarde de dolari), societatea de curierat FedEx (-5,6 miliarde de dolari), compania petrolieră Shell (-4,9 miliarde de dolari), societatea de îngrijire a sănătăţii Elevance Health (-4,2 miliarde de dolari) şi compania de internet Spectrum (-3,1 miliarde de dolari).

Ce industrii resimt impactul?

Brandurile orientate spre consumatori şi cele legate de tehnologie au fost printre cele mai afectate, consumatorii reducând cheltuielile discreţionare, notează sursa citată.

Companiile de cafea, comerţ cu amănuntul şi streaming s-au confruntat cu scăderi, în timp ce brandurile auto au înregistrat o încetinire a cererii la nivel global. În acelaşi timp, firmele de servicii profesionale precum Ernst & Young (EY), PwC şi FedEx, au înregistrat scăderi notabile ale mărcilor, reflectând incertitudinea economică.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 noiembrie
Ediţia din 13.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0846
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3948
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4972
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7681
Gram de aur (XAU)Gram de aur583.0926

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb