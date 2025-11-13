Starbucks şi Tesla - mărcile care au pierdut cel mai mult din valoare, într-un an

English Version

Nici cele mai cunoscute mărci din lume nu sunt imune la schimbările în percepţia pieţei şi cele de profitabilitate.

În 2025, multe mărci cunoscute au înregistrat o scădere bruscă a evaluărilor lor din cauza încetinirii creşterii, a concurenţei sau a slăbirii performanţei financiare, conform unei analize visualcapitalist.com. Aceasta prezintă mărcile care au pierdut cea mai mare valoare între 2024 şi 2025, pe baza datelor furnizate de Brand Finance.

Primele zece mărci după pierderea de valoare provin din diverse industrii, de la lanţuri de cafenele şi producători auto, până la social media şi logistică.

În fruntea listei, valoarea mărcii lanţului american de cafenele Starbucks a scăzut cu 21,9 miliarde de dolari într-un singur an, de la 60,7 miliarde de dolari în 2024, la 38,8 miliarde de dolari în 2025. Cel mai mare lanţ de cafenele din lume s-a confruntat cu mai multe provocări în ultimul an, inclusiv scăderea vânzărilor în unităţile sale comerciale şi intensificarea concurenţei pe pieţe-cheie precum China, notează sursa citată.

Tesla, anterior cea mai valoroasă marcă auto din lume, a pierdut 15,3 miliarde de dolari din valoare, ajungând de la 58,3 miliarde de dolari în 2024, la 43 de miliarde de dolari în 2025. Compania se confruntă cu o concurenţă tot mai mare şi provocări legate de relaţiile publice, din cauza implicării politice a CEO-lui Elon Musk.

Alte scăderi notabile au suferit WeChat din China (-8,8 miliarde de dolari), conglomeratul japonez Mitsui Group (-6,9 miliarde de dolari) şi producătorul auto german Mercedes-Benz (-6,4 miliarde de dolari). Urmează, în clasament, compania de consultanţă EY (-5,8 miliarde de dolari), societatea de curierat FedEx (-5,6 miliarde de dolari), compania petrolieră Shell (-4,9 miliarde de dolari), societatea de îngrijire a sănătăţii Elevance Health (-4,2 miliarde de dolari) şi compania de internet Spectrum (-3,1 miliarde de dolari).

• Ce industrii resimt impactul?

Brandurile orientate spre consumatori şi cele legate de tehnologie au fost printre cele mai afectate, consumatorii reducând cheltuielile discreţionare, notează sursa citată.

Companiile de cafea, comerţ cu amănuntul şi streaming s-au confruntat cu scăderi, în timp ce brandurile auto au înregistrat o încetinire a cererii la nivel global. În acelaşi timp, firmele de servicii profesionale precum Ernst & Young (EY), PwC şi FedEx, au înregistrat scăderi notabile ale mărcilor, reflectând incertitudinea economică.