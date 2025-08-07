Starea de alertă a fost prelungită pentru încă 30 de zile la Praid

Starea de alertă din comuna Praid, judeţul Harghita, a fost prelungită pentru încă 30 de zile, în contextul riscului major generat de infiltrarea apei din pârâul Corund în salina din localitate, potrivit unei informări transmise de Instituţia Prefectului.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a decis extinderea măsurii până pe 9 septembrie 2025, inclusiv. În această perioadă, autorităţile locale vor continua lucrările de deviere provizorie a pârâului, vor monitoriza evoluţia situaţiei şi vor informa constant populaţia din zonă şi din localităţile vecine. Accesul în zona afectată, inclusiv în Canionul de Sare, rămâne interzis.

Conform autorităţilor, lucrările la sistemul de ţevi corugate folosit pentru devierea temporară a apei sunt în desfăşurare şi ar putea fi finalizate într-o săptămână, în funcţie de condiţiile meteorologice şi hidrologice. Se lucrează la stabilizarea instalaţiei prin nivelări de teren, montarea de ancore şi întărirea tronsoanelor.

Totodată, în zona afectată sunt realizate intervenţii suplimentare: ridicarea barajului provizoriu din amonte, consolidarea digurilor, curăţarea şi reamenajarea terasamentului, precum şi aducerea de materiale pentru fixarea sistemului de deviere a apei.

Prefectura a precizat că, în prezent, întreg debitul pârâului Corund este preluat de sistemul de ţevi corugate, care funcţionează normal.

Starea de alertă a fost instituită iniţial în data de 8 mai 2025, după ce ploile abundente au provocat infiltraţii în subteran. De atunci, măsura a fost prelungită în mod repetat pentru a permite desfăşurarea intervenţiilor necesare.