Starmer şi Macron conduc o reuniune a Coaliţiei Voluntarilor privind Ucraina

Premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele francez Emmanuel Macron coprezidează marţi o reuniune virtuală a Coaliţiei Voluntarilor, la o zi după întâlnirea de la Casa Albă între Donald Trump, Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni, a anunţat Guvernul britanic, potrivit AFP, care afirmă cele ce urmează.

„Keir Starmer coprezidează azi o reuniune virtuală a Coaliţiei Voluntarilor, pentru a-i informa pe lideri despre rezultatele discuţiilor de la Washington şi a discuta despre următoarele etape în Ucraina”, a declarat un purtător de cuvânt al Guvernului de la Londra.