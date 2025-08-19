Starmer şi Macron conduc o reuniune a Coaliţiei Voluntarilor privind Ucraina

Premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele francez Emmanuel Macron coprezidează marţi o reuniune virtuală a Coaliţiei Voluntarilor, la o zi după întâlnirea de la Casa Albă între Donald Trump, Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni, a anunţat Guvernul britanic, potrivit AFP, care afirmă cele ce urmează.
„Keir Starmer coprezidează azi o reuniune virtuală a Coaliţiei Voluntarilor, pentru a-i informa pe lideri despre rezultatele discuţiilor de la Washington şi a discuta despre următoarele etape în Ucraina”, a declarat un purtător de cuvânt al Guvernului de la Londra.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 19.08.2025, 15:26)
hopaaaa, pai ce facem cu Merz ca el era "șeful", o fi in sanatoriu ori cu o criza de isterie ori cu una de adanca depresie, le a mai avut pe amandoua