Statele Unite au aprobat vânzări militare de peste 6,5 miliarde de dolari către Israel

Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri mai multe contracte de armament către Israel, cu o valoare totală care depăşeşte 6,5 miliarde de dolari, potrivit Pentagonului, citat de Reuters.

Potrivit Reuters, primul contract vizează o posibilă vânzare de vehicule tactice uşoare Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), împreună cu echipamentele aferente, valoarea estimată a acestui pachet fiind de 1,98 miliarde de dolari.

Aceeaşi sursă arată că AM General LLC a fost desemnat contractor principal pentru furnizarea vehiculelor tactice şi a echipamentelor asociate.

Un al doilea pachet de armament aprobat de autorităţile americane este evaluat la aproximativ 3,8 miliarde de dolari şi include elicoptere de atac AH-64E Apache, conform informaţiilor transmise de Reuters.

Reuters mai precizează că elicopterele vor fi furnizate de companiile Boeing şi Lockheed Martin, două dintre cele mai mari grupuri din industria americană de apărare.

Cel de-al treilea contract militar aprobat de Departamentul de Stat are o valoare de 740 de milioane de dolari, însă detaliile acestui acord nu au fost făcute publice, potrivit Reuters.

Aprobările anunţate marchează o nouă rundă de sprijin militar acordat de Washington Israelului, într-un context caracterizat de tensiuni regionale persistente şi de eforturile Statelor Unite de a-şi consolida alianţele de securitate din Orientul Mijlociu, mai notează Reuters.