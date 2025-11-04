Statele Unite devin prima ţară din lume care exportă peste 10 milioane de tone de GNL într-o singură lună

Statele Unite au devenit, în premieră mondială, prima ţară care exportă peste 10 milioane de tone metrice de gaz natural lichefiat (GNL) într-o singură lună, potrivit datelor preliminare publicate de compania financiară LSEG, citată de Reuters.

Exporturile americane de GNL au atins un nivel record de 10,1 milioane de tone în octombrie, în creştere faţă de 9,1 milioane de tone în septembrie, confirmând consolidarea SUA ca cel mai mare exportator global de GNL.

Creşterea spectaculoasă a fost alimentată de punerea în funcţiune a uzinei Plaquemines, operată de Venture Global în Louisiana, şi de extinderea proiectului Corpus Christi Stage 3 al companiei Cheniere Energy.

În octombrie, uzina Plaquemines a exportat 2,2 milioane de tone, depăşindu-şi precedentul record de 1,6 milioane din septembrie. La rândul său, unitatea Corpus Christi a exportat 1,6 milioane de tone, cel mai ridicat nivel de până acum.

Împreună cu terminalul Sabine Pass (2,6 milioane de tone), Cheniere a vândut 4,2 milioane de tone de GNL, reprezentând 42% din exporturile totale ale SUA. Cumulat, Venture Global şi Cheniere au fost responsabile pentru 72% din exporturile americane din octombrie, potrivit LSEG.

Directorul executiv al Cheniere, Jack Fusco, a declarat recent că finalizarea fazei 3 a proiectului Corpus Christi va permite companiei să atingă o capacitate de peste 50 de milioane de tone anual începând din 2026.

Europa rămâne principalul cumpărător de GNL american, cu 6,9 milioane de tone (aproape 69% din totalul exporturilor) livrate continentului în octombrie, faţă de 6,22 milioane în septembrie, pe fondul umplerii depozitelor înainte de iarnă.

Exporturile către Asia au urcat la 1,96 milioane de tone, de la 1,63 milioane în septembrie, în timp ce livrările către America Latină au scăzut la 0,57 milioane de tone, în contextul apropierii sezonului cald. Egiptul a cumpărat cinci transporturi totalizând 0,43 milioane de tone, iar Senegalul a primit două transporturi de 0,1 milioane de tone.

Pe piaţa europeană, gazul s-a tranzacţionat în octombrie la 10,88 dolari per milion de unităţi termice britanice (BTU), uşor sub nivelul din septembrie (11,13 dolari), în timp ce în Asia preţul mediu la indicatorul Japan Korea Marker (JKM) a fost de 11,11 dolari, comparativ cu 11,32 dolari luna precedentă.

Diferenţa redusă de preţ între Europa şi Asia nu a oferit un stimulent semnificativ pentru exportatorii americani să redirecţioneze livrările către piaţa asiatică, făcând din Europa principalul beneficiar al boomului energetic american.