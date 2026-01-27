Statele Unite părăsesc oficial Acordul de la Paris

Statele Unite ale Americii au părăsit oficial Acordul de la Paris privind schimbările climatice pentru a doua oară sub preşedintele Donald Trump, transmite marţi DPA.

Preşedintele Trump a semnat un ordin executiv privind ieşirea din acest acord chiar în ziua inaugurării noului său mandat prezidenţial, la 20 ianuarie 2025, transmite DPA.

Acordul de la Paris îşi propune să limiteze încălzirea globală la mai puţin de 2 grade Celsius prin comparaţia cu perioada preindustrială, în mod ideal la 1,5 grade Celsius, transmite DPA.

Conform Secretariatului ONU pentru climă, retragerea SUA din acord începe de marţi să producă efecte, la exact un an după ce ONU a fost notificată de acest lucru, transmite DPA.

SUA se retrăsese deja în mare măsură din diplomaţia climatică, inclusiv prin neparticiparea la Conferinţa ONU privind Schimbările Climatice (COP30) din oraşul brazilian Belem, din noiembrie anul trecut, transmite DPA.

Retragerea înseamnă că SUA nu se mai consideră obligată de angajamentele de a reduce încălzirea globală. În plus, retragerea lasă un deficit semnificativ de finanţare, inclusiv pentru atenuarea schimbărilor climatice şi sprijinul pentru adaptare, care este deosebit de important pentru ţările mai sărace, susţine DPA.

SUA este al doilea cel mai mare emiţător de gaze cu efect de seră din lume după China, ceea ce înseamnă că decizia va avea consecinţe de amploare asupra climei, susţine DPA.

Pe baza politicilor climatice globale actuale, ONU estimează că lumea se îndreaptă spre o încălzire de 2,8 grade peste nivelurile preindustriale până la sfârşitul secolului, transmite DPA.

Se aşteaptă ca retragerea SUA să contribuie cu încă 0,1 grade la această încălzire, conform estimărilor ONU, transmite DPA. Cercetătorii climatici spun că fiecare 0,1 grade agravează semnificativ impactul climatic, susţine DPA.

În timpul primului său mandat, Trump a coordonat ieşirea SUA din Acordul de la Paris, înainte ca ţara să se realăture sub conducerea succesorului său, Joe Biden, transmite DPA.

În ultimele săptămâni, administraţia Trump a anunţat, de asemenea, planuri de retragere din Convenţia-cadru a ONU privind schimbările climatice - coloana vertebrală a politicii climatice internaţionale - şi din Grupul interguvernamental de experţi privind schimbările climatice (IPCC), transmite DPA.