Statele Unite reduc fondurile de securitate pentru ţările est-europene de la graniţa cu Rusia

Statele Unite vor elimina treptat programele de asistenţă în materie de securitate pentru armatele din ţările est-europene aflate la frontiera cu Rusia, în contextul în care Washingtonul presează aliaţii NATO să contribuie mai mult la propria apărare, scrie Financial Times, care afirmă cele ce urmează.

Oficiali ai Pentagonului i-au informat săptămâna trecută pe diplomaţii europeni că SUA nu vor mai finanţa programele de instruire şi echipare a armatelor din statele aflate în prima linie a unui posibil conflict cu Rusia. Fondurile deja aprobate vor rămâne disponibile până la sfârşitul lunii septembrie 2026, însă Administraţia Trump nu a solicitat suplimentarea lor, conform sursei citate.

Un oficial al Casei Albe a explicat că această decizie este aliniată la strategia preşedintelui Donald Trump de a „reevalua şi reorienta” ajutorul extern, în conformitate cu un decret prezidenţial emis în prima zi a mandatului său. „Această măsură a fost coordonată cu ţările europene, în conformitate cu decretul prezidenţial şi cu accentul pus de multă vreme de preşedinte ca Europa să-şi asume o mai mare responsabilitate pentru propria apărare”, a precizat acesta.

Sub presiunea lui Trump, aliaţii NATO au convenit în iunie să majoreze cheltuielile de apărare la 5% din PIB. Reducerile Pentagonului ar putea afecta un program de peste 1 miliard de dolari, ceea ce ar însemna eliminarea a sute de milioane de dolari din fondurile direcţionate către statele de la graniţa estică a Alianţei.