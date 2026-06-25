Statuetă din patrimoniul cultural naţional al Germaniei, descoperită de poliţiştii din Buzău

Poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Berca au identificat, la data de 24 iunie, în localitatea Sătuc, o statuetă de mari dimensiuni despre care existau indicii că face parte din ansamblul monumental Der Dorfklatsch („Bârfele satului”), inclus în patrimoniul cultural naţional al Germaniei.

Potrivit informaţiilor furnizate de autorităţi, activităţile investigative au fost desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române, pe baza unor date privind posibila localizare a obiectului de patrimoniu pe teritoriul României.

Conform anchetatorilor, bunul de patrimoniu fusese reclamat de autorităţile judiciare ca fiind sustras la sfârşitul anului 2025.

Statueta, cu o înălţime de aproximativ 1,50 metri şi realizată din bronz turnat, a fost găsită la imobilul unui bărbat în vârstă de 49 de ani, care ar fi achiziţionat-o recent.

Obiectul a fost ridicat pentru continuarea cercetărilor şi predat către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, în vederea stabilirii traseului acestuia şi a identificării persoanelor care l-ar fi sustras din amplasamentul original.

Autorităţile române urmează să efectueze schimburi de informaţii cu instituţiile competente din Germania pentru restituirea bunului şi continuarea investigaţiilor privind furtul statuetei.