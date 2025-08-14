Statul New York dă în judecată platforma de plăţi electronice Zelle

Procurorul general al statului New York, Letitia James, a intentat miercuri un proces împotriva platformei de plăţi electronice Zelle, acuzând-o că a refuzat să implementeze măsuri esenţiale de siguranţă, ceea ce ar fi permis escrocilor să fure peste 1 miliard de dolari de la consumatori, potrivit news.ro.

Plângerea, depusă la o instanţă din Manhattan, susţine că Zelle şi compania sa-mamă, Early Warning Services, deţinută de şapte mari bănci americane, ştiau de ani de zile despre vulnerabilităţile platformei, dar au refuzat să adopte protecţii de bază, uneori ignorând plângerile clienţilor.

Procurorul acuză ”fraude răspândite”, inclusiv transferuri neautorizate după compromiterea conturilor, înşelătorii cu bunuri şi servicii inexistente, precum şi escrocherii în care infractorii se prezentau drept reprezentanţi ai băncilor, autorităţilor sau companiilor de utilităţi.

Printre cazuri se numără un client ameninţat fals că i se va întrerupe electricitatea dacă nu plăteşte 1.477 de dolari prin Zelle către un cont numit ”Coned Billing”, precum şi un cumpărător care a pierdut 2.600 de dolari într-o escrocherie cu vânzarea fictivă a unui căţel.

Zelle susţine că peste 99,95% din tranzacţiile sale se finalizează fără fraude raportate şi a respins procesul ca fiind ”un demers politic” fără fundament.

Potrivit plângerii, platforma a introdus măsuri suplimentare de siguranţă abia în 2023, după presiuni din partea autorităţilor, însă acestea ar fi venit ”prea târziu” pentru victimele deja păgubite.

Procesul urmăreşte obligarea Zelle să îşi consolideze protecţiile anti-fraudă şi să plătească despăgubiri şi compensaţii pentru consumatorii din New York care au fost înşelaţi.