Storia: Interesul pentru chirii a crescut cu 13% în august

Numărul de interacţiuni dintre chiriaşi şi proprietari a urcat cu 13% în august faţă de luna iulie, în timp ce preţurile medii ale chiriilor au fost cu 4% mai ridicate decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit unei analize realizate de Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX.

Cea mai mare creştere anuală a chiriilor pentru apartamente s-a înregistrat în Timişoara (+10%), în timp ce la Sibiu nivelurile au rămas stabile. Cele mai mici chirii continuă să fie în Arad (360 euro/lună), Craiova şi Oradea (430 euro), iar cele mai ridicate în Bucureşti - Sectorul 1 (750 euro) şi Sectorul 2 (650 euro) -, precum şi în Cluj-Napoca (630 euro).

În Capitală, Sectorul 2 a înregistrat cea mai mare creştere anuală la apartamentele cu trei camere (+18%, până la 895 euro), în timp ce în Sectorul 5 preţul mediu a scăzut cu 4%.

În marile oraşe, chiriile au avut evoluţii contrastante: +20% la garsonierele din Oradea, +13% la apartamentele cu două camere din Timişoara, +13% la trei camere în Constanţa, dar scăderi de până la -10% la apartamentele cu trei camere din Arad. Cluj-Napoca rămâne printre cele mai scumpe oraşe, cu chirii de până la 750 euro pentru apartamentele cu trei camere.

Potrivit Storia, luna august este vârful sezonului chiriilor, impulsionat de studenţi, care reprezintă circa 40% dintre cei aflaţi în căutarea unei locuinţe de închiriat.