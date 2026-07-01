STRABAG îşi consolidează operaţiunile sub marca-umbrelă roxit

Grupul STRABAG a lansat o nouă marcă-umbrelă, denumită „roxit”, cu scopul de a reuni toate activităţile sale din sectorul materialelor de construcţii, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Noua structură organizatorică integrează operaţiunile de producţie, prelucrare şi reciclare din douăsprezece ţări europene, inclusiv din România, ca răspuns la volatilitatea lanţurilor de aprovizionare şi la cerinţele stricte de sustenabilitate, informează compania.

Gama completă de produse şi servicii gestionată sub brandul roxit acoperă etapele cheie din lanţul valoric al industriei, de la extracţia materiilor prime (piatră, pietriş, nisip) până la fabricarea de beton, bitum, emulsii bituminoase şi materiale de izolare pe bază de minerale, notează documentul oficial.

Structura centralizată numără 319 locaţii, dintre care 228 sunt unităţi de producţie active.

„În viitor, diverse echipe specializate vor colabora sub marca-umbrelă roxit, clar definită, oferind servicii precum etanşarea rosturilor şi frezarea în domeniul construcţiilor rutiere, producţia de beton, fabricarea materialelor de construcţii şi de izolare pe bază de minerale, precum şi soluţii de reciclare. Ambiţia noastră este să fim un partener de încredere în toate etapele cheie ale ciclului materialelor”, declară Ştefan Kratochwill, CEO-ul STRABAG.

Divizia de materiale de construcţii roxit are în prezent aproximativ 3.000 de angajaţi care operează în 116 staţii de beton, peste 70 de cariere şi 17 gropi de nisip şi pietriş, realizând volume anuale de circa 3 milioane de metri cubi de beton şi 24 de milioane de tone de piatră şi pietriş, conform datelor corporative.

„Prezenţa noastră extinsă ne permite să furnizăm materiale de construcţii în mod eficient şi previzibil. Combinaţia dintre reţeaua noastră proprie, capacităţile industriale şi prezenţa regională puternică garantează că materialele de construcţii rămân disponibile acolo unde este nevoie de ele, chiar şi în condiţii de piaţă dificile”, afirmă Leopold Leonhartsberger, Commercial Division Manager în cadrul roxit.

Strategia mărcii pune accent pe decarbonizare şi conservarea resurselor naturale, fiind testate tehnologii alternative de propulsie pe bază de hidrogen verde pentru utilajele grele şi camioane, alături de sisteme fotovoltaice pentru alimentarea carierelor, se menţionează în comunicat.

De asemenea, în cadrul unui laborator specializat din Viena (Reallabor fur Nachhaltiges Bauen), compania cercetează utilizarea pe scară largă a unor materiale de construcţie alternative şi regenerabile, precum canepa, lutul sau lâna de oaie, transmite sursa citată.