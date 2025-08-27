Student rus inculpat pentru „reabilitarea nazismului” după o glumă pe TikTok despre asediul Leningradului

Un student din Moscova, Ilia Kostiakov, a fost reţinut de poliţie şi acuzat de „reabilitarea nazismului” şi „umilirea veteranilor”, după ce a postat pe TikTok un clip în care se întreba cum au rezistat locuitorii Leningradului timp de trei ani fără „bubble tea”, potrivit presei internaţionale.

Gluma, făcută la începutul lunii august, a stârnit critici puternice, după ce clipul a ajuns la Ekaterina Mizulina, şefa Ligii pentru un Internet sigur din Rusia. Aceasta a reamintit că, în timpul celor 872 de zile de blocadă, circa 1,5 milioane de oameni au murit din cauza foamei, frigului, bolilor şi bombardamentelor, considerând mesajul studentului „o profanare a memoriei victimelor”.

Autorităţile ruse l-au reţinut pe Kostiakov la două zile după apariţia videoclipului, iar pe 25 august Tribunalul districtual Butirski din Moscova a emis măsuri preventive. Comisia de anchetă a anunţat că tânărul „şi-a recunoscut vina în totalitate”.

Potrivit legislaţiei ruse, articolul 354.1 din Codul penal sancţionează umilirea veteranilor Marelui Război Patriotic, inclusiv prin intermediul internetului.

Rusia invocă frecvent tema nazismului în spaţiul public şi a justificat invazia din Ucraina, începută în februarie 2022, prin obiectivul declarat al „denazificării” ţării vecine.