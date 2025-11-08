Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Studenţi americani au creat un robot care rezistă la peste 600 de grade Celsius

A.B.
Internaţional / 8 noiembrie, 10:43

Studenţi americani au creat un robot care rezistă la peste 600 de grade Celsius

Un grup de studenţi şi absolvenţi din Texas a dezvoltat un robot capabil să reziste la temperaturi extreme de peste 600 de grade Celsius, menit să sprijine pompierii în misiunile de salvare, relatează CNN.

Dispozitivul, numit FireBot, este construit de startup-ul Paradigm Robotics, fondat de Siddhart Thakur, absolvent de inginerie la Universitatea Texas. Scopul proiectului este ca robotul să poată pătrunde acolo unde pompierii nu pot - în inima incendiilor - pentru a transmite în timp real imagini, temperaturi şi niveluri de gaze toxice, ajutând astfel echipele de intervenţie să anticipeze pericolele.

Ideea a apărut în urma unei tragedii petrecute în urmă cu aproape 13 ani, când cinci pompieri şi-au pierdut viaţa într-un incendiu la o clădire din Houston. „Cunoscând doi dintre ei, am fost motivat şi inspirat să construiesc roboţi care să-i protejeze pe pompieri de riscul de a intra în clădiri în flăcări”, a explicat Thakur.

FireBot cântăreşte aproximativ 136 de kilograme, are o lungime de 1,2 metri şi este realizat din oţel inoxidabil, tungsten şi titan. Construcţia sa îi permite să reziste nu doar la căldură intensă, ci şi la substanţe chimice corozive şi prăbuşiri structurale.

Cea mai recentă versiune, FireBot v4, poate rezista până la 650°C timp de 15 minute, fiind echipată cu camere termice şi vizuale, senzori de gaze şi un sistem de control la distanţă. Dispozitivul transmite date şi imagini video în timp real din interiorul clădirilor afectate de incendii, oferind o perspectivă esenţială pentru echipele de salvare.

Alţi producători au creat până acum roboţi pentru asistenţa pompierilor - precum Thermite RS3, realizat de compania Howe & Howe Technologies din Maine, şi Colossus, produs de Shark Robotics, folosit la intervenţia de la catedrala Notre-Dame din Paris, în 2019. Totuşi, FireBot este considerat mai mic, mai uşor şi conceput în primul rând pentru colectarea de informaţii, nu pentru stingerea flăcărilor.

„Construim roboţi terestri autonomi extrem de rezistenţi, concepuţi să intre în medii periculoase, să transmită informaţii şi să-i ţină pe salvatori departe de pericol”, a subliniat Thakur.

