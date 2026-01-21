Studenţii acuză Guvernul de lipsă de dialog pe bugetul Educaţiei

English Version

Reprezentanţii Uniunii Studenţilor din România şi-au exprimat nemulţumirea faţă de modul în care Guvernul gestionează procesul de elaborare a bugetului pentru Educaţie în anul 2026, acuzând refuzul dialogului cu actorii relevanţi din sistemul educaţional. Organizaţia studenţească solicită audienţă premierului Ilie Bolojan, ministrului Finanţelor, precum şi ministrului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru a-şi putea prezenta punctul de vedere privind alocările bugetare destinate Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Studenţii susţin că negocierile privind bugetul Educaţiei s-au desfăşurat fără consultarea organizaţiilor reprezentative ale studenţilor, elevilor şi profesorilor, în ciuda solicitărilor repetate din ultimele săptămâni. „Uniunea Studenţilor din România îşi exprimă dezamăgirea privind negocierile pentru bugetul alocat Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru anul 2026, precum şi faţă de lipsa consultării organizaţiilor reprezentative din domeniul educaţional. Considerăm că, în ciuda tuturor comunicatelor de presă din ultimele zile, Guvernul refuză dialogul şi ignoră cerinţele tuturor actorilor relevanţi din sistemul educaţional”, se arată într-un comunicat al organizaţiei.

Potrivit studenţilor, negocierile desfăşurate la Palatul Victoria ridică „mari semne de întrebare” cu privire la nivelul bugetului care va fi alocat Educaţiei anul viitor.

• Temeri legate de austeritate şi tăieri bugetare

Un element care amplifică îngrijorările studenţilor este participarea premierului Ilie Bolojan la negocieri atât în calitate de prim-ministru, cât şi de ministru interimar. „Faptul că la aceste negocieri a participat Ilie Bolojan atât din postura de premier, cât şi din cea de ministru interimar indică posibilitatea unor tăieri semnificative sau a introducerii unor noi măsuri de austeritate, pe care niciun posibil candidat pentru funcţia de ministru nu doreşte să şi le asume”, avertizează Uniunea Studenţilor. În acest context, organizaţia afirmă că lipsa unui dialog real sporeşte incertitudinea privind finanţarea sistemului de educaţie în 2026.

• Studenţii vin cu 15 propuneri concrete pentru bugetul Educaţiei

În paralel cu criticile aduse Guvernului, Uniunea Studenţilor din România a transmis premierului un set de 15 propuneri menite să atenueze efectele măsurilor de austeritate şi să asigure o finanţare predictibilă a Educaţiei.

Printre principalele solicitări se numără: actualizarea costului standard per student în funcţie de rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică, în cadrul procesului de fundamentare a finanţării de bază pentru anul 2026; menţinerea fondului de burse la cel puţin nivelul lunii mai 2025, în paralel cu alocarea de 60 de milioane de euro din partea Comisiei Europene pentru bursele sociale; introducerea unui mecanism de actualizare anuală a bursei sociale în funcţie de inflaţie; consultarea federaţiilor studenţeşti reprezentative în stabilirea cuantumului minim obligatoriu al bursei sociale; implementarea unui mecanism de verificare a modului în care sunt acordate bursele şi alte forme de sprijin în toate instituţiile de învăţământ acreditate.

Un capitol important al propunerilor vizează transportul şi mobilitatea studenţilor. Uniunea solicită: reintroducerea gratuităţii pentru transportul public local; gratuitate la transportul feroviar pe ruta dintre localitatea de domiciliu şi cea a facultăţii; acordarea a 24 de călătorii gratuite anual pe orice rută feroviară internă; simplificarea mecanismelor de decontare între operatorii de transport şi Ministerul Educaţiei. De asemenea, studenţii cer extinderea categoriilor eligibile pentru granturile „Carol I”, prin includerea tuturor participanţilor la etapele naţionale şi internaţionale ale olimpiadelor şcolare recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.