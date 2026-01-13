Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Studenţii solicită revenirea la reducerile de 90% la transportul feroviar şi majorarea fondului de burse

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 13 ianuarie

Studenţii solicită revenirea la reducerile de 90% la transportul feroviar şi majorarea fondului de burse

Reprezentanţii Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) solicită Guvernului revenirea la reducerea de 90% pentru studenţi la transportul feroviar intern, aplicabilă pe toate rutele, precum şi alocarea fondului de burse pe întreaga durată a anului calendaristic, nu doar pe perioada anului universitar. ANOSR atrage atenţia asupra impactului negativ al modificărilor legislative recente asupra accesului studenţilor la educaţie, în special în contextul dezbaterilor privind numirea viitorului ministru al Educaţiei şi Cercetării şi al discuţiilor referitoare la legile bugetului. Organizaţia studenţească solicită revizuirea prevederilor cuprinse în Ordonanţa de urgenţă nr. 156/2024 şi în Legea nr. 141/2025, acte normative care, potrivit ANOSR, au afectat în mod direct facilităţile de transport şi sistemul de burse destinat studenţilor. „ANOSR atrage atenţia Guvernului României (...) să ia în considerare nevoia de revenire asupra prevederilor O.U.G. nr. 156/2024 şi ale Legii nr. 141/2025 care vizează educaţia, în special asupra celor care au adus atingere transportului şi burselor studenţilor”, se arată în comunicatul ANOSR.

Cereri privind sistemul de burse

Pe lângă revenirea la alocarea fondului de burse pentru întregul an calendaristic, studenţii solicită majorarea procentului din salariul minim net utilizat pentru calcularea costului standard necesar constituirii fondului de burse, de la 10% la 17,5%. Potrivit ANOSR, această măsură ar permite adaptarea valorii burselor la costurile reale de trai şi la nevoile actuale ale studenţilor. De asemenea, organizaţia cere reintroducerea posibilităţii ca studenţii înmatriculaţi pe locuri cu taxă să poată beneficia de burse acordate din fondurile alocate de la bugetul de stat, subliniind că statutul de student cu taxă nu exclude vulnerabilitatea socio-economică.

Presiune suplimentară asupra universităţilor

ANOSR solicită totodată creşterea contribuţiei din fonduri proprii a instituţiilor de învăţământ superior la fondul de burse, cu scopul de a suplimenta numărul acestora, în special în cazul burselor sociale, unde cererea este în creştere. Reprezentanţii studenţilor avertizează că, în lipsa unor ajustări bugetare şi legislative, un număr tot mai mare de studenţi eligibili riscă să nu beneficieze de sprijin financiar, situaţie care poate conduce la abandon universitar sau la limitarea accesului la studii superioare pentru tinerii proveniţi din medii defavorizate.

În ceea ce priveşte transportul feroviar, ANOSR consideră că reducerea de 90% pe toate rutele reprezintă o măsură esenţială pentru mobilitatea studenţilor, în special pentru cei care studiază în alte localităţi decât cele de domiciliu. Orice restrângere a facilităţilor de transport se traduce, potrivit organizaţiei, în costuri suplimentare dificil de suportat pentru mulţi studenţi. Prin acest demers, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România solicită Guvernului şi viitorului ministru al Educaţiei să trateze educaţia ca prioritate strategică, iar măsurile bugetare să fie corelate cu realităţile sociale şi economice ale studenţilor. ANOSR subliniază că investiţia în burse şi facilităţi de transport nu reprezintă doar un sprijin social, ci şi un instrument esenţial pentru asigurarea echităţii, creşterea ratei de absolvire şi dezvoltarea capitalului uman pe termen lung.

