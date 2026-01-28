Studiu: 3,8 miliarde de oameni vor fi expuşi la valuri extreme de căldură până în 2050

English Version

Aproximativ 3,8 miliarde de persoane ar putea fi expuse la valuri de căldură extremă până în 2050, arată un studiu publicat în revista Nature Sustainability, citat de AFP. Confruntarea cu temperaturi periculoase nu va fi o provocare doar pentru regiunile tropicale deja afectate, ci va transforma climatul şi stilul de viaţă în multe zone care în prezent sunt considerate temperate. Cercetătorii au modelat evoluţia expunerii populaţiei la căldură extremă în funcţie de diferite scenarii de încălzire globală. Conform proiecţiilor, dacă temperaturile medii globale vor creşte cu 2 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, numărul persoanelor expuse la caniculă severă s-ar putea apropia de 3,79 miliarde până în 2050 - aproape dublu faţă de 2010.

Autorul principal al studiului, Jesus Lizana de la Universitatea Oxford, subliniază că majoritatea efectelor se vor resimţi încă din acest deceniu, pe măsură ce omenirea se apropie de pragul de 1,5 grade Celsius de încălzire. „Nevoia de adaptare la căldura extremă este mai urgentă decât ceea ce s-a estimat anterior”, afirmă el.

• Adaptare urgentă: infrastructuri rezistente la căldură

Potrivit cercetătorilor, adaptarea la valurile de căldură devine o necesitate imediată. Ei avertizează că trebuie construite în anii următori noi tipuri de infrastructuri - de la sisteme de răcire pasivă la climatizare durabilă - pentru a proteja sănătatea publică şi a limita pierderile economice. Expunerea prelungită la căldură extremă, adeseori descrisă drept „ucigaşul tăcut”, poate depăşi capacitatea de adaptare a organismului, provocând simptome precum ameţeli, dureri de cap, deshidratare şi chiar deces. Riscul este deosebit de mare în rândul persoanelor vârstnice, copiilor şi celor cu boli cronice.

• Ţările în curs de dezvoltare, cele mai afectate

Creşterea cererii de energie pentru sistemele de răcire va fi puternică în ţările în curs de dezvoltare, unde infrastructura existentă este adesea insuficientă. India, Filipine şi Bangladesh se numără printre statele cu cele mai multe persoane expuse la valuri intense de căldură. Regiunile tropicale şi ecuatoriale vor înregistra cele mai semnificative schimbări climatice care impun folosirea răcirii, în special în Africa. Ţări ca Laos, Brazilia, Republica Centrafricană, Nigeria şi Sudanul de Sud se află printre cele mai vulnerabile. „Cei mai defavorizaţi sunt, totodată, cei care vor suferi cel mai mult de pe urma acestei tendinţe de creştere a numărului de zile caniculare”, explică Radhika Khosla, coautoare a studiului.

Deşi schimbările climatice vor face mai puţin necesară încălzirea locuinţelor în unele ţări bogate, acestea vor înregistra totodată o creştere a numărului de zile cu temperaturi extreme pentru care nu sunt pregătite. Regiuni precum Canada, Rusia şi Finlanda sunt vizate de această tendinţă.