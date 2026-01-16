Studiu EY: Creşterea fuziunilor şi achiziţiilor în bioştiinţe, stimulată de AI şi inovaţia din China

Tranzacţiile globale s-au intensificat în industria a bioştiinţelor în 2025, iar investiţiile în fuziuni şi achiziţii (M&A) au totalizat 240 de miliarde de USD, o creştere de 81% comparativ cu 130 miliarde de USD în 2024, stimulată de reluarea tranzacţiilor de amploare în rândul marilor companii din industria farmaceutică, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Potrivit celei mai recente ediţii a raportului anual EY M&A Firepower, care urmăreşte investiţiile globale în tranzacţiile M&A din sectorul bioştiinţelor, în pofida unei scăderi de 12% a volumului total al tranzacţiilor (reducere cu 19% în segmentul biofarmaceutic, creştere cu 6% în domeniul tehnologiilor medicale), valoarea medie a tranzacţiilor a crescut, întrucât companiile acordă prioritate inovaţiilor de top, care sunt gata sau aproape gata de lansare, a relatat comunicatul. Creşterea cheltuielilor cu M&A se reflectă în majorarea accentuată a investiţiei medii per tranzacţie, care a ajuns la 2,1 miliarde de USD, o creştere de 107% faţă de valoarea medie a tranzacţiilor din 2024, conform sursei citate.

„Fundamentele generale ale acestui sector rămân solide, susţinute de pierderea exclusivităţii şi de puterea de achiziţie a companiilor biofarmaceutice. Activitatea M&A rămâne esenţială pentru creştere şi, în pofida obstacolelor, printre care incertitudinile legislative şi geopolitice, evaluările de preţ ridicate şi compromisurile privind alocarea capitalului, anticipăm un an 2026 intens. Liderii pieţei vor continua să acumuleze inovaţii de top, oriunde apar acestea, şi să le transforme în rezultate mai bune pentru pacienţi”, a declarat Subin Baral, lider EY-Parthenon Global Life Sciences Deals, în comunicat.

Deşi echipele de conducere din companii rămân optimiste în privinţa perspectivelor de creştere, analiştii sunt prudenţi, a informat comunicatul de presă. Raportul organizaţiei EY evidenţiază un decalaj de creştere estimat la 100 miliarde de USD până în 2028, care se va majora la 370 miliarde de USD până în 2032, odată cu dispariţia exclusivităţii pe piaţă a produselor cu performanţe comerciale mari şi intensificarea riscurilor geopolitice, potrivit sursei citate. Peste 50% dintre prognozele analiştilor pentru primele 25 de companii farmaceutice sunt neutre sau negative în ceea ce priveşte evoluţia portofoliilor de produse, iar peste 40% dintre analişti sunt pesimişti cu privire la perspectivele în materie de M&A şi parteneriate, a subliniat sursa amintită. Aceste probleme percepute fac mai stringentă necesitatea ca sectorul să identifice ţinte cu potenţial ridicat în vederea achiziţiei pentru a îşi reface portofoliile şi a îşi desfăşura activitatea mai eficient, conform sursei citate.

China a devenit rapid un actor central în alianţele din domeniul biofarmaceutic - în 2025, China a atras 34% din investiţiile totale în alianţe provenite din industria biofarmaceutică din SUA şi Europa, comparativ cu 4% în 2020, iar cinci dintre cele mai valoroase zece alianţe ale acestui an au fost încheiate cu companii având sediul în China, a transmis comunicatul de presă. Ecosistemul chinez de inovare oferă o cale mai rapidă şi cu costuri mai reduse de la cercetare-dezvoltare, la comercializarea globală, potrivit sursei citate. Având în vedere amploarea şi viteza inovării în China, aceasta reprezintă o oportunitate semnificativă pentru companiile care doresc diversificarea şi accelerarea dezvoltării portofoliilor, a relatat comunicatul.

Inteligenţa artificială continuă să transforme peisajul tranzacţional, a transmis comunicatul de presă. Raportul EY M&A Firepower evidenţiază o creştere de 256% a valorii potenţiale a tranzacţiilor din sectorul bioştiinţelor care vizează accesul la platformele tehnologice cu inteligenţă artificială, a relatat comunicatul. Această tehnologie este acum esenţială pentru accelerarea şi optimizarea întregului ciclu de tranzacţionare, de la identificarea ţintelor până la integrarea noilor active, a informat sursa citată. Raportul arată că doar 32% dintre tranzacţii au atins cel puţin 100% din obiectivele de venituri estimate, cu rate de succes mai ridicate în cazul achiziţiilor din arii terapeutice în care compania cumpărătoare era deja activă, conform sursei citate. Companiile au, astfel, o oportunitate semnificativă de a optimiza execuţia tranzacţiilor prin utilizarea inteligenţei artificiale, a transmis sursa menţionată anterior.

Cu un nivel record de putere de achiziţie disponibilă, în valoare de 2,1 trilioane de USD, sectorul bioştiinţelor este bine poziţionat pentru a intensifica activitatea de tranzacţionare în 2026 şi ulterior, a subliniat comunicatul. Raportul EY indică faptul că organizaţiile trebuie să plaseze inteligenţa artificială în centrul strategiilor lor de fuziuni şi achiziţii pentru a reduce decalajele de creştere şi a obţine rezultate într-o piaţă tot mai complexă şi mai competitivă, a informat sursa menţionată.

Raportul subliniază că, pentru a avea succes pe termen lung, sectorul trebuie să îşi regândească fundamental abordarea faţă de parteneriate, evidenţiind modelul „Bioweave”, a subliniat comunicatul de presă. Potrivit acestui model, liderii din sectorul bioştiinţelor colaborează şi orchestrează reţele de inovare mai fluide, a relatat sursa citată. Potrivit raportului, companiile îşi pot consolida poziţia pe piaţă devenind lianţi, catalizatori şi cocreatori ai inovării, colaborând cu un ecosistem dinamic de parteneri, atât din interiorul, cât şi din afara sectorului bioştiinţelor, a mai transmis sursa citată. Prin adoptarea acestei abordări agile şi interconectate, organizaţiile vor fi mai bine poziţionate pentru a obţine o creştere susţinută şi pentru a reacţiona eficient la noile provocări şi oportunităţi din acest sector, conform sursei amintite.