Studiu: Justiţia română a gestionat 3,57 milioane de dosare în 2025

U.B.
Miscellanea / 4 februarie, 13:08

Studiu: Justiţia română a gestionat 3,57 milioane de dosare în 2025

Studiul realizat de echipa Filip & Company arată că în 2025 justiţia română a gestionat aproximativ 3,57 milioane de dosare, menţinând un volum similar cu anul precedent, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Analiza acoperă litigiile civile, comerciale şi de contencios administrativ, oferind o imagine clară asupra trendurilor şi ratelor de admitere în diverse materii, subliniază sursa amintită.

Conform comunicatului, majoritatea dosarelor au fost înregistrate la nivelul judecătoriilor, urmate de tribunale, curţi de apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar instanţele au pronunţat în total peste 1,29 milioane de hotărâri. În litigiile între profesionişti, studiul relevă că trendul favorizează reclamantul proactiv, peste 69% dintre cereri fiind admise în primă instanţă, iar doar 14% fiind respinse pe fond, subliniază sursa citată. Chiar şi în cererile mai complexe privind pretenţii generale, peste 50% dintre hotărâri au fost favorabile reclamantului, în timp ce litigiile de concurenţă neloială au şanse mai scăzute de succes, adaugă sursa precizată.

În drept societar, instanţele au continuat să fie consecvente în anularea hotărârilor AGA, cu o rată de admitere de 25% în primă instanţă şi o durată medie de soluţionare de 9 luni, mai arată comunicatul de presă. Litigiile împotriva ASF au rămas constante, cu aproximativ 50 de cauze pe an şi o rată de admitere de 22%, iar recursurile împotriva acestor hotărâri au fost respinse în peste 90% din cazuri de ÎCCJ, potrivit sursei citate. În contenciosul administrativ general, comunicatul subliniază că rata de admitere a cererilor a fost de 23%, iar litigiile fiscale împotriva DGAMC au înregistrat o rată de admitere de 32%, cu o durată medie de soluţionare de 8,5 luni.

În domeniul achiziţiilor publice, peste 1.400 de acţiuni au fost soluţionate, cu o rată de admitere de 28% şi o durată medie de 3,6 luni, conform comunicatului de presă remis redacţiei. În insolvenţă, numărul profesioniştilor intraţi în procedură a crescut cu 3,84% faţă de 2024, iar concordatul preventiv a înregistrat o creştere de 57%, indicând interesul companiilor pentru mecanisme de stabilizare timpurie, se adaugă în comunicat.

Referitor la proprietatea intelectuală, aproximativ 1.000 de dosare au fost înregistrate, majoritatea privind drepturi de autor, iar peste 62% dintre acestea au fost admise în primă instanţă, potrivit sursei citate. Ordonaţele preşedinţiale au avut o rată de admitere de 36%, se adaugă în comunicat,semnalând eficienţa remedierilor urgente în protejarea interesului comercial. În arbitraje, instanţele au menţinut un control minim, respingând peste 90% din cererile de anulare a sentinţelor arbitrale, evidenţiază sursa menţionată.

Conform comunicatului, studiul evidenţiază că sistemul judiciar român rămâne unul cu volum ridicat şi complexitate variabilă. În litigiile comerciale şi de proprietate intelectuală, statisticile favorizează părţile proactive, în timp ce în litigiile împotriva statului sau autorităţilor de reglementare succesul depinde de strategie şi pregătire juridică, mai precizează sursa. Totodată, ascensiunea concordatului preventiv sugerează o utilizare tot mai mare a instrumentelor de restructurare timpurie, reflectând maturizarea mediului de afaceri, mai adaugă comunicatul.

