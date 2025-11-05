Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Studiu Revolut: Un român din zece nu are încredere că poate recunoaşte escrocheriile online de Black Friday

A.B.
Bănci-Asigurări / 5 noiembrie, 13:35

Studiu Revolut: Un român din zece nu are încredere că poate recunoaşte escrocheriile online de Black Friday

Unul din zece români nu are încredere în propria capacitate de a identifica tentativele de fraudă online sau din reţelele sociale, potrivit unui studiu Revolut realizat în parteneriat cu Dynata, transmis redacţiei. Cercetarea, realizată pe un eşantion de 1.000 de persoane din România, analizează comportamentele de cumpărare de Black Friday şi percepţia consumatorilor asupra siguranţei comerţului online.

Studiul arată că 65% dintre respondenţi se declară „foarte” sau „destul de” încrezători că pot recunoaşte o escrocherie online, însă 10% nu se simt deloc pregătiţi să se apere de acestea. Femeile par mai vulnerabile, 34% dintre ele afirmând că nu au suficientă încredere în propriile abilităţi de identificare a fraudelor, comparativ cu 26% dintre bărbaţi. Generaţiile tinere, Gen Z (18-24 de ani) şi Millennials (25-34 de ani), sunt cele mai sigure pe ele, cu 80% dintre respondenţi declarându-se încrezători, în timp ce aproape jumătate dintre boomeri (48%) spun că nu ar putea recunoaşte o tentativă de fraudă online.

„Datele arată că, deşi românii sunt tot mai conştienţi de riscurile escrocheriilor online, încrederea în propria capacitate de a se proteja rămâne scăzută. Pe măsură ce cumpărăturile se mută pe platformele de social media, escrocii devin mai pricepuţi în a imita brandurile de încredere. Cea mai bună apărare rămâne prudenţa: verificaţi întotdeauna adresele web, evitaţi linkurile necunoscute şi plătiţi doar prin aplicaţii sigure şi cunoscute”, a declarat Florina Moisei, Country Manager Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala Bucureşti.

Potrivit cercetării, românii sunt tot mai atenţi la siguranţa tranzacţiilor online: 64% verifică sursa atunci când cumpără, 36% evită să acceseze linkuri din e-mailuri sau reclame pe reţelele sociale, iar 22% verifică manual adresa URL a site-ului. Totuşi, 4% dintre respondenţi afirmă că nu iau nicio măsură de precauţie atunci când cumpără online.

Studiul evidenţiază şi o piaţă echilibrată între comerţul fizic şi cel digital: 26% dintre respondenţi preferă achiziţiile din magazine, acelaşi procent optează pentru cumpărăturile online, iar 19% folosesc aplicaţiile dedicate ale brandurilor. În ceea ce priveşte sursele de informare despre reduceri, 35% dintre consumatori se bazează pe reclamele plătite din social media, iar alţi 35% pe site-urile comercianţilor.

Genul influenţează semnificativ comportamentul de cumpărare: femeile preferă experienţa tradiţională în magazin (30% faţă de 22% dintre bărbaţi), în timp ce bărbaţii se orientează mai des spre platformele de e-commerce (32% faţă de 20% dintre femei). În privinţa siguranţei online, bărbaţii verifică mai des adresele site-urilor (27% faţă de 16%) şi evită mai frecvent linkurile din reclame (39% faţă de 33%).

Când vine vorba de descoperirea ofertelor, reţelele sociale au devenit canalul principal pentru tinerii între 18 şi 24 de ani: şase din zece români din această categorie spun că află despre reducerile de Black Friday de pe platforme precum Instagram, TikTok sau Facebook - confirmând rolul central al social media ca sursă de informare pentru generaţia Z.

Revolut recomandă utilizatorilor câteva reguli esenţiale pentru a se feri de fraudele online: verificarea adresei URL a magazinului, evitarea ofertelor „prea bune ca să fie adevărate”, consultarea recenziilor altor clienţi, neacordarea de încredere magazinelor nou-apărute pe reţelele sociale şi ignorarea e-mailurilor de tip phishing privind livrările de colete.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Bănci-Asigurări

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 noiembrie
Ediţia din 05.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

05 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0851
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4290
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4608
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7690
Gram de aur (XAU)Gram de aur565.0116

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb