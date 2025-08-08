Studiu RoCoach şi Novel Research: Românii, împărţiţi în privinţa AI

Inteligenţa Artificială (AI) polarizează percepţiile publice într-o Românie deja marcată de decalaje economice, arată un studiu realizat de RoCoach şi Novel Research. Aproape un sfert dintre respondenţi (24,7%) cred că AI poate reduce diferenţele sociale şi economice, în timp ce 23,4% se tem că va accentua inegalităţile şi va favoriza un grup restrâns care stăpâneşte tehnologia.

Pentru 36% dintre români, efectele AI depind de politicile guvernamentale, iar 56,4% consideră că autorităţile trebuie să creeze mecanisme clare de reglementare şi control. Aproape jumătate dintre participanţi (48%) susţin necesitatea unui acces egal la tehnologie şi instruire digitală, iar 41% văd ca prioritară o strategie naţională de educaţie digitală.

Percepţiile diferă în funcţie de educaţie, vârstă şi mediu de rezidenţă: 33% dintre cei cu studii superioare consideră că AI poate reduce inegalităţile dacă este susţinută de politici publice, în timp ce 30,4% dintre respondenţii din mediul rural o văd ca pe un potenţial factor de excludere (faţă de 18% în mediul urban). Tinerii sub 35 de ani manifestă mai multă încredere în AI decât cei peste 50 de ani, însă se tem mai acut de dispariţia locurilor de muncă.

Doar 32% dintre români se simt pregătiţi pentru schimbările aduse de AI, iar peste 54% cred că anumite meserii vor dispărea complet. Potrivit studiului, 62% consideră că tinerii vor fi cei mai afectaţi, însă doar 29% dintre respondenţi afirmă că angajatorii lor investesc în traininguri pentru adaptarea la noile tehnologii.

„Nu tehnologia în sine amplifică sau reduce inegalităţile, ci modul în care o integrăm în economie şi societate. Avem nevoie de leadership public care să ţină cont de impactul uman al AI”, a declarat Mihai Stănescu, fondatorul RoCoach.

Cercetarea a fost realizată în perioada mai-iunie 2025, pe un eşantion de 800 de persoane din mediul urban, active profesional şi utilizatoare de internet, prin metoda CAWI.