Studiu tbi bank: Achiziţiile de echipamente IT finanţate prin credite au înregistrat o creştere de peste 200%

Achiziţiile de produse IT finanţate prin parteneriatul dintre tbi bank şi PC Garage au înregistrat un avans de peste 200% în perioada 2022-2025, reflectând faptul că tehnologia rămâne o prioritate pentru consumatori în pofida unui context economic marcat de prudenţă, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Nevoia de echipamente performante este accelerată şi de dezvoltarea aplicaţiilor bazate pe inteligenţă artificială (AI), care generează cerinţe hardware superioare pentru laptopuri, desktopuri, plăci video sau procesoare, transmite sursa citată.

Numărul tranzacţiilor finanţate prin acest mecanism a avansat cu peste 210% în intervalul menţionat, conform datelor centralizate.

Tendinţa de creştere s-a menţinut şi la nivelul anului 2025, când volumele finanţate au depăşit cu 20% indicatorii din anul anterior, numărul contractelor a urcat cu 12%, iar valoarea coşului mediu de cumpărături a înregistrat o creştere de 7,6%, evoluând de la 668 la 719 euro, informează analiza financiară.

Consumatorii adoptă decizii de cumpărare mult mai calculate, dar continuă să investească în soluţii care le susţin activitatea profesională sau educaţia, a afirmat Dan Stănică, eCommerce Director în cadrul tbi bank, conform textului.

Instrumentele flexibile de creditare le permit clienţilor să acceseze echipamentele necesare fără a pune presiune pe bugetul lunar, oferind rate fără dobândă pentru tranzacţii online de până la 4.000 de lei, transmite instituţia bancară.

„Consumatorii iau astăzi decizii de cumpărare mai calculate, însă continuă să investească în produse care le susţin educaţia şi munca”, a declarat Dan Stănică, eCommerce Director, tbi bank, potrivit comunicatului.

Evoluţia pozitivă s-a prelungit şi în primele luni ale anului curent, pe fondul orientării clienţilor către predictibilitate şi accesibilitate. Tehnologia nu mai este achiziţionată exclusiv pentru sarcini clasice de birou sau şcoală, ci şi pentru noile procese generate de tehnologia AI, care solicită soluţii hardware de înaltă performanţă, a precizat Răzvan Pop, Marketing Manager în cadrul PC Garage, potrivit documentului comercial.

„Vedem tot mai clar că tehnologia nu mai este cumpărată doar pentru muncă sau şcoală, ci şi pentru noile utilizări generate de AI, care cer echipamente mai performante”, a subliniat Răzvan Pop, Marketing Manager, PC Garage, conform sursei citate.