Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Studiu: Teoriile conform cărora paracetamolul luat în sarcină ar creşte riscul de autism sau ADHD, infirmate

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 12 noiembrie

Studiu: Teoriile conform cărora paracetamolul luat în sarcină ar creşte riscul de autism sau ADHD, infirmate

English Version

O amplă analiză publicată în prestigioasa revistă British Medical Journal (BMJ) concluzionează că nu există dovezi solide care să lege utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii de apariţia autismului sau a ADHD-ului la copii, transmite DPA. Cercetătorii de la universităţi din Liverpool şi Birmingham au analizat toate studiile publicate până în prezent pe această temă şi au descoperit că majoritatea sunt de calitate slabă, prezentând un nivel de încredere „redus” sau „critic redus” în ceea ce priveşte concluziile privind o eventuală legătură cauzală.

„Dovezile existente nu arată o legătură clară între expunerea la paracetamol in utero şi autismul sau ADHD-ul la copii”, afirmă autorii studiului. Analiza vine după ce fostul preşedinte al Statelor Unite, Donald Trump, a declarat în luna septembrie că ar exista „o creştere meteorică a cazurilor de autism” şi că Tylenol (numele comercial al paracetamolului în SUA) ar fi „o cauză potenţială”, sfătuind femeile însărcinate „să rabde” în loc să ia medicamente. Afirmaţiile sale au fost condamnate de comunitatea medicală internaţională, care a subliniat că paracetamolul rămâne cel mai sigur analgezic recomandat gravidelor pentru tratamentul durerii şi febrei. Echipa britanică a analizat nouă meta-analize (care la rândul lor au inclus 40 de studii observaţionale privind administrarea de paracetamol în sarcină şi posibile efecte neurologice la descendenţi). Deşi unele dintre aceste studii sugerau o asociere între consumul de paracetamol şi tulburările neurodezvoltării, şapte din cele nouă analize avertizau asupra posibilelor erori metodologice şi nevoii de prudenţă în interpretarea datelor.

„Orice efect aparent observat poate fi determinat de factori genetici, de mediu sau de alte variabile nemăsurate”, se arată în articolul BMJ. În plus, cercetătorii amintesc că febra netratată în sarcină, mai ales în primul trimestru, poate creşte riscul de avort spontan, malformaţii congenitale şi naştere prematură, motiv pentru care paracetamolul rămâne opţiunea terapeutică recomandată.

Reacţii ale specialiştilor

Profesorul Dimitrios Siassakos, obstetrician şi ginecolog la University College London, a salutat claritatea noilor concluzii: „Metodologia de înaltă calitate folosită în această analiză confirmă ceea ce specialiştii din întreaga lume afirmă de ani buni: dovezile care leagă paracetamolul de autism sunt nefondate. Factorii genetici şi stilul de viaţă familial sunt mult mai relevanţi.” În prezent, ghidurile medicale din Marea Britanie, SUA şi Uniunea Europeană continuă să recomande utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii atunci când este necesar, în doze minime eficiente şi pe durată cât mai scurtă, ca parte a unei conduite prudente de tratament.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 12 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 noiembrie
Ediţia din 12.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3934
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7726
Gram de aur (XAU)Gram de aur584.9749

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb