Studiu: Teoriile conform cărora paracetamolul luat în sarcină ar creşte riscul de autism sau ADHD, infirmate

O amplă analiză publicată în prestigioasa revistă British Medical Journal (BMJ) concluzionează că nu există dovezi solide care să lege utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii de apariţia autismului sau a ADHD-ului la copii, transmite DPA. Cercetătorii de la universităţi din Liverpool şi Birmingham au analizat toate studiile publicate până în prezent pe această temă şi au descoperit că majoritatea sunt de calitate slabă, prezentând un nivel de încredere „redus” sau „critic redus” în ceea ce priveşte concluziile privind o eventuală legătură cauzală.

„Dovezile existente nu arată o legătură clară între expunerea la paracetamol in utero şi autismul sau ADHD-ul la copii”, afirmă autorii studiului. Analiza vine după ce fostul preşedinte al Statelor Unite, Donald Trump, a declarat în luna septembrie că ar exista „o creştere meteorică a cazurilor de autism” şi că Tylenol (numele comercial al paracetamolului în SUA) ar fi „o cauză potenţială”, sfătuind femeile însărcinate „să rabde” în loc să ia medicamente. Afirmaţiile sale au fost condamnate de comunitatea medicală internaţională, care a subliniat că paracetamolul rămâne cel mai sigur analgezic recomandat gravidelor pentru tratamentul durerii şi febrei. Echipa britanică a analizat nouă meta-analize (care la rândul lor au inclus 40 de studii observaţionale privind administrarea de paracetamol în sarcină şi posibile efecte neurologice la descendenţi). Deşi unele dintre aceste studii sugerau o asociere între consumul de paracetamol şi tulburările neurodezvoltării, şapte din cele nouă analize avertizau asupra posibilelor erori metodologice şi nevoii de prudenţă în interpretarea datelor.

„Orice efect aparent observat poate fi determinat de factori genetici, de mediu sau de alte variabile nemăsurate”, se arată în articolul BMJ. În plus, cercetătorii amintesc că febra netratată în sarcină, mai ales în primul trimestru, poate creşte riscul de avort spontan, malformaţii congenitale şi naştere prematură, motiv pentru care paracetamolul rămâne opţiunea terapeutică recomandată.

• Reacţii ale specialiştilor

Profesorul Dimitrios Siassakos, obstetrician şi ginecolog la University College London, a salutat claritatea noilor concluzii: „Metodologia de înaltă calitate folosită în această analiză confirmă ceea ce specialiştii din întreaga lume afirmă de ani buni: dovezile care leagă paracetamolul de autism sunt nefondate. Factorii genetici şi stilul de viaţă familial sunt mult mai relevanţi.” În prezent, ghidurile medicale din Marea Britanie, SUA şi Uniunea Europeană continuă să recomande utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii atunci când este necesar, în doze minime eficiente şi pe durată cât mai scurtă, ca parte a unei conduite prudente de tratament.